Θεωρείο: Talk of the town ο Τσίπρας

Θέμα συζήτησης έγινε στους Δελφούς ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός κατά την είσοδό του στον χώρο του συνεδρίου… χειροκροτήθηκε. Οπως μου έλεγε μόνιμος θαμώνας του Φόρουμ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στους Δελφούς, κάτι που δείχνει πως η επισταμένη επιχείρηση rebranding που επιχειρεί έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια αυτή φάνηκε και κατά την ομιλία του, καθώς οι περισσότεροι σχολίαζαν τη «μετάλλαξή» του, καθώς πλέον οι τοποθετήσεις του θυμίζουν περισσότερο έναν μετριοπαθή κεντροαριστερό πολιτικό παρά τον παλιό Τσίπρα, κάτι που τον έκανε, όπως μου είπε η ίδια πηγή, talk of the town. Ή καλύτερα talk of the… village, αφού μιλάμε για τους Δελφούς.

Το πάρτι του Δασκαλάκη

Και οι καθηγητές έχουν ψυχή και… δικαίωμα στη διασκέδαση. Ο διάσημος καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, με την ευκαιρία της παρουσίας του στους Δελφούς, πήρε και μια γεύση νυχτερινής ζωής, καθώς βρέθηκε σε ένα event – party με ζωντανή μουσική. Οσοι βρέθηκαν μαζί του στο πάρτι έλεγαν πως ο Δασκαλάκης διασκέδασε με την ψυχή του με ποτό και μουσική, ενώ ήταν ιδιαίτερα ανοιχτός σε όσους είχαν διάθεση να του πιάσουν κουβέντα.

Aνησυχία

Πάντως, οι νεοδημοκράτες στους Δελφούς ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι σε όλες τις συζητήσεις που είχαν να κάνουν με το εκλογικό αποτέλεσμα. Οπως μου έλεγε «γαλάζια» πηγή, η ανησυχία αυτή δεν ήταν ίδια με εκείνη που αποτυπώθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το άγχος στους Δελφούς είχε να κάνει κυρίως με το οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο και πόσο σταθερό θα μείνει.

Πίεση

Στα Τίρανα βρίσκονται από χθες τρεις βουλευτές της Ν.Δ. ως μέλη του ΟΑΣΕ για τη διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για τη Μαρία Αντωνίου, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Θεόδωρο Καράογλου οι οποίοι είχαν επαφές και με εκπροσώπους της ομογένειας. Βασικό θέμα συζήτησης –τι άλλο;– η υποψηφιότητα Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο, με τους ομογενείς να ζητάνε να μεταφερθεί στην Αθήνα πόσο σημαντικό θεωρούν να είναι τελικά στις λίστες ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, καθώς θεωρούν πως έτσι θα πιεστεί η αλβανική κυβέρνηση. Οι τρεις βουλευτές άκουσαν –και θα μεταφέρουν το αίτημα–, χωρίς όμως να πάρουν θέση, καθώς πρόκειται για απόφαση αποκλειστικά του πρωθυπουργού.

Σύμβαση δύο μηνών

Ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος ορίστηκε πρόεδρος –στη θέση του Γιάννη Μπρατάκου– της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Ν.Δ. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Παναγιωτόπουλος βρίσκεται εκτός κυβέρνησης από πέρυσι το καλοκαίρι, μετά τις εκλογές, όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε πως δεν θα συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό σχήμα, με πολλούς να λένε πως η νέα θέση που ανέλαβε αποτελεί κάτι σαν… προθάλαμο επιστροφής. «Μια σύμβαση… δύο μηνών δεν αποτελεί κάποια σπουδαία θέση», ανέφερε κάποιος hater του πρώην υπουργού, υποβαθμίζοντας με… σκληρό τρόπο τα νέα του καθήκοντα.