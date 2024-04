ΜέΡΑ25: Απαγορεύτηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη η είσοδος και κάθε πολιτική δραστηριότητα στη Γερμανία

Απαγόρευση δραστηριότητας (Betätigungsverbot) στη Γερμανία σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη και δύο ακόμη ακαδημαϊκών εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25.

«Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά και απαγόρευση ακόμα και διαδικτυακής συμμετοχής και δραστηριότητας σε πολιτικές εκδηλώσεις στη χώρα με τη γερμανική κυβέρνηση να ξεπερνά κάθε όριο αυταρχισμού» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αντίστοιχη απαγόρευση επιβλήθηκε και στον ακαδημαϊκό Σαλμάν Αμπού Σίτα (Salman Abu Sitta)και τον χειρουργό και πρύτανη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Γκασάν Αμπού Σιτάχ (Ghassan Abu Sittah), ο οποίος μάλιστα συνελήφθη και υποβλήθηκε σε ανάκριση 3,5 ωρών στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, προτού επιστρέψει στο Λονδίνο.

Germany did not just stop the Rector of the University of Glasgow Dr @GhassanAbuSitt1 from entering Germany, to participate in our Palestine Congress, but threatened him with legal action if he dared send his intended speech by video. Question to German friends: In your name? pic.twitter.com/d0Xk02ppVq

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024