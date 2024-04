Γ. Γεραπετρίτης: Σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς επίσης και με την υπουργό Επικρατείας, είχε ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη χώρα.

«Βρέθηκα σήμερα στο Κατάρ σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, σε μια δύσκολη συγκυρία για την ανθρωπότητα ολόκληρη, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, με τον κίνδυνο διάχυσης των εχθροπραξιών σε πολλά επίπεδα, στον Λίβανο, στη Συρία», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.

«Στην Ερυθρά Θάλασσα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας βρίσκεται σε υψηλή διακύβευση. Η ανάγκη να υπάρξει άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί βιώσιμη ειρήνη και να αποκατασταθεί η σταθερότητα, είναι πιο αναγκαία από ποτέ», τόνισε.

Οπως επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, «το Κατάρ έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο ως προς τις εχθροπραξίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε δε πως «η Ελλάδα επιτελεί ένα σημαντικό ρόλο ως συνομιλητής όλων των μερών στη βάση μιας εξωτερικής πολιτικής αρχών που μας δίνει την ευχέρεια να μιλούμε με όρους αυστηρότητας και ακεραιότητας με όλους όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες για την ειρήνευση στην περιοχή».

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρωθυπουργό και την υπουργό για το επικείμενο ταξίδι του εμίρη του Κατάρ στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα, καθώς και να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των διμερών σχέσεων σε ένα πλαίσιο επωφελούς αμοιβαίας συνεργασίας.

📍 Πρεσβεία της Ελλάδας 🇬🇷 στη Ντόχα 🇶🇦

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Κατάρ και τα στελέχη της Αρχής.

📍 Embassy of Greece 🇬🇷 in Doha 🇶🇦

FM George Gerapetritis w/the Ambassador of #Greece in #Qatar & Embassy’s staff. pic.twitter.com/02pt0VhEDC

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 24, 2024