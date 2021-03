Πρόκληση στο Καστελλόριζο «ανακαλύπτει» η Άγκυρα

Θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου θέτει για ακόμη μία φορά η Άγκυρα, με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας να εμμένει στην προκλητική ρητορική και να αναφέρει πως η Ελλάδα έστειλε και επιθετικά σκάφη στο Καστελλόριζο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει πως «η Ελλάδα έχει πολεμικά πλοία στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έχει στείλει επιθετικά σκάφη στο Καστελλόριζο, κοντά στην Τουρκία».

#BREAKING | Greece has military ships at demilitarized E.Aegean islands, sent assault boats to Meis island near Turkey: Turkish National Defense Ministry

