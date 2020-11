Εκρηκτική αύξηση στη Θεσσαλονίκη, ανησυχία για τους άνω των 65

Ενδείξεις εκθετικής αύξησης δείχνει η επιδημία στην Ελλάδα, ξεπερνώντας πλέον τις 2.000 διαγνώσεις ανά ημέρα με μεγαλύτερη επιβάρυνση προς τα βόρεια της χώρας.

Η Αττική παρουσίασε επιβάρυνση της επιδημιολογική κατάστασης με αύξηση περίπου 30% σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα- σήμερα ανακοινώθηκαν 542 διαγνώσεις.

Εκρηκτική αύξηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη -σήμερα ανακοινώθηκαν 595 διαγνώσεις- η οποία ανά μονάδα πληθυσμού παρουσίασε ως και 4 φορές περισσότερες διαγνώσεις σε σύγκριση με την Αττική και η μετάβαση αυτή έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόνισε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ανησυχία για τους άνω των 65

Οι νέοι 19 με 39 έχουν μεγαλύτερη επίπτωση, ξεπερνώντας τις 350 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 40 με 65 που έφτασε πάνω από 250 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Ανησυχητική είναι η αύξηση των διαγνώσεων στις ηλικίες άνω των 65 ετών, που αποτελεί και τον κύριο πυρήνα των ευπαθών ομάδων που επιβαρύνει το σύστημα υγείας.

Ωστόσο και η ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 40-65 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, ενώ σαφείς αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Επανέλαβε την έκκλησή του για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και ειδικά χρήση μάσκας τονίζοντας ότι η πιθανότητα μετάδοσης από έναν φορέα που δεν χρησιμοποιεί μάσκα σε κλειστό χώρο είναι έως και 10 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε ανοιχτό χώρο.

Ερωτηθείς ο κ. Μαγιορκίνης, αν η Αττική ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτή της Θεσσαλονίκης, είπε ότι «είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα καθώς τα μέτρα μόλις σήμερα άρχισαν να εφαρμόζονται στην Αττική».

Η αύξηση 30% των νέων κρουσμάτων που καταγράφεται στην Αττική «δεν είναι πολύ για την Αττική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίκουρος καθηγητής, τονίζοντας ότι « στη Θεσσαλονίκη είδαμε διπλασιασμό και τριπλασιασμό των νέων μολύνσεων. Η Αττική φαίνεται να είναι πιο σταθερή. Όμως από την άλλη, βλέπουμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη -με 5 φορές μεγαλύτερη διασπορά από ότι στην Αθήνα- οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο εφησυχασμού».

Ν. Χαρδαλιάς: Απαιτείται ευλαβική τήρηση των μέτρων

Από την πλευρά του, ξεκινώντας την ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς ανέφερε πως από σήμερα το πρωί 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης επίπεδο α, «κίτρινο» και 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο β, «κόκκινο».

Σημείωσε ότι το ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Σερρών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων και εξατομικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Όσον αφορά στα σχολεία, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τους χώρους λατρείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών ανέφερε ότι οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών.

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο «κόκκινο» επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης πλέον τoυ οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους, συμπλήρωσε και σημείωσε πως το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αναγκαία αποδεικτικά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Σερρών, διευκρίνισε, ότι οι υπηρεσίες take away και drive through δεν επιτρέπονται. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

Διάψευση Κοντοζαμάνη για «επιλογή» ασθενών στις ΜΕΘ

«Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και όποιος το κάνει αυτό σίγουρα δεν έχει σχέση με το Σύστημα Υγείας και βεβαίως αυτά που διατυπώνει είναι ψέματα και συκοφαντίες.

Μειώνει την προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε όλοι και βεβαίως προσβάλλει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που αυτήν τη στιγμή δίνουν τη μάχη με την πανδημία», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης κατά την ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας.Εξήγησε ότι η διασωλήνωση είναι μία ιατρική πράξη για την οποία αποφασίζει ο γιατρός, «δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε το υπουργείο Υγείας. Ας αφήσουμε την ιατρική κοινότητα να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Ο κ. Κοντοζαμάνης έδωσε στοιχεία για την λειτουργία κλινών ΜΕΘ.

Ειδικότερα, στην επικράτεια λειτουργούν 997 κλίνες, εκ των οποίων 696 είναι καλυμμένες.

Αποκλειστικά για Covid-19 είναι διαθέσιμες 331 κλίνες, εκ των οποίων 209 είναι καλυμμένες και 122 κενές.

Στην Αττική σε σύνολο 359 κλινών ΜΕΘ, 292 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 λειτουργούν 140 εκ των οποίων 99 είναι καλυμμένες και 41 κενές.

Στην Θεσσαλονίκη σε σύνολο 136 ΜΕΘ οι 92 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 διατίθενται 83 εκ των οποίων οι 63 είναι καλυμμένες και οι 20 είναι κενές.