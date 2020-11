Τζ. Πάιατ: Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των Αμερικανών στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας! Περαστικά!» έγραψε στο Twitter ο Τζέφρι Πάιατ.

On behalf of the United States and all Americans in Greece, I would like to wish a very speedy recovery to Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece. Our thoughts are with you! Περαστικά!

