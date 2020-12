Πανδημία… θεωριών συνωμοσίας για τα εμβόλια

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι «διαβολικό». Θα μεταλλάξει το DNA μας. Νανοσφαιρίδια θα εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω του εμβολίου και θα μας παρακολουθούν. Ο Αγιος Παΐσιος είπε ότι το νέο εμβόλιο θα είναι το «σφράγισμα». Θα γίνουμε ρομπότ, πρόβατα, υποχείρια του Μπιλ Γκέιτς – θα πεθάνουμε!

Αυτές είναι κάποιες από τις επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο ελληνικό και διεθνές Διαδίκτυο περί του εμβολίου των εταιρειών Pfizer/BioNTech, και έχουν φουντώσει μετά την εκκίνηση των εμβολιασμών στη Μεγάλη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, παρά την προσπάθεια των κοινωνικών δικτύων να περιορίσουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, το Facebook ανακοίνωσε πως θα κατεβάζει αναρτήσεις που μεταφέρουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το εμβόλιο, ενώ στο Instagram το hashtag #vaccine (μετάφραση: εμβόλιο) παραπέμπει, αντί σε σχετικές αναρτήσεις, στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παρ’ όλα αυτά, λογαριασμοί στο Twitter –«No to the Vaccine», «We Don’t Need No Vaccine Or Thought Control» (μετάφραση: Δεν χρειαζόμαστε εμβόλιο ή έλεγχο σκέψης), παραδείγματος χάριν– και ομάδες κατά του εμβολιασμού στο Facebook –«Οχι στο εμβόλιο με το τσιπάκι»– δεν παύουν να ξεπηδούν δεξιά και αριστερά. «Ο πνευματικός μού είπε να μην το κάνω», γράφει η Ελεν Γ. σε ελληνικό γκρουπ Ορθόδοξων Χριστιανών στο Facebook, «γιατί αλλάζει το DNA του ανθρώπου». «Οχι και πάλι όχι στο νανο-εμβόλιο της μετάλλαξης», γράφει ελληνικό προφίλ στο Twitter.

«Αν υπάρξει κάποιο εμβόλιο που θα είναι του διαβόλου», είπε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής Μογκοένγκ Μογκοένγκ, «να καταστραφεί στη φωτιά». Ο Γκιγιέρμο Μαλντονάντο, ένας Ευαγγελιστής στη Φλόριντα και υποστηρικτής του Τραμπ, είπε σε κήρυγμα που παρακολουθούσαν χιλιάδες πιστοί αυτή την εβδομάδα πως το εμβόλιο έχει φτιαχτεί για να μεταλλάσσει το DNA και να εντοπίζει κόσμο.

Συντριπτικό κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, και εν συνεχεία των πολιτικών που τη συμβουλεύονται, πασχίζει να διαψεύσει την παραφιλολογία που ακολουθεί το εμβόλιο. «Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το DNA του ξενιστή που δέχεται το εμβόλιο», λέει στην «Κ» ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, εξηγώντας πως τα γονίδια του ιού που προκαλούν την παραγωγή αντιγόνων δεν ενσωματώνονται στο γενετικό υλικό του ξενιστή, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει πως μπορεί το εμβόλιο να είναι καρκινογόνο, τονίζει. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της Αμερικής, τα COVID-19 mRNA εμβόλια δίνουν «οδηγίες» στα κύτταρα να παραγάγουν μία ειδική πρωτεΐνη, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια του ιού που προκαλεί την COVID-19. Μόλις παραχθεί η πρωτεΐνη, βάσει της οποίας ο οργανισμός δημιουργεί αντισώματα, το κύτταρο «διασπά τις οδηγίες και τις ξεφορτώνεται».

Ο κ. Γώγος λέει πως μπορεί να είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται τέτοια τεχνολογία εμβολιασμού, αλλά η σχετική μεθοδολογία συζητιέται εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, περίπου ένα τέταρτο των ενηλίκων στην Αμερική δεν είναι σίγουρο πως θέλει να εμβολιαστεί. Περίπου ένα ακόμα τέταρτο λέει πως δεν θα εμβολιαστεί. Στην Ελλάδα, το 14% της πρόσφατης δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ απάντησε πως μάλλον δεν θα έκανε το εμβόλιο, ενώ το 16% είπε σίγουρα όχι.