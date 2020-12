Παππούδες και γιαγιάδες παραγγέλνουν με το «ποντίκι»

«Ψώνισα δώρα από Πάτρα, Γιάννενα, Κοζάνη, τα οποία μάλιστα ήρθαν μέσα σε πέντε ημέρες και σε πολύ προσεγμένες συσκευασίες», λέει η κ. Εύη Ανδριανού, δασκάλα, που αγόρασε τους τελευταίους μήνες πολλά «φανταστικά» πράγματα από μικρά βιβλιοπωλεία και μαγαζιά από όλη την Ελλάδα. Αρκετά από αυτά δεν είχαν και δεν έχουν ακόμα e-shop. Ψώνια από μικρά μαγαζιά όλης της Ελλάδας για τις γιορτές, μέσω του υπολογιστή, είναι κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες. Πρόκειται όμως για ακόμη μία καινοφανή εξέλιξη στο σύμπαν του ηλεκτρονικού εμπορίου εν μέσω πανδημίας. Παράλληλα, η ποικιλία και η ποσότητα των αντικειμένων που αγοράζονται διαδικτυακά έχουν φυσικά εκτοξευθεί, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ατελείωτος ο κατάλογος των online αγορών.

«Μια φούστα “τούτου” με λαμπιόνια για την κόρη μου». «Κάτι αγγελάκια σαν κεριά που ανάβουν με τηλεχειριστήριο». «Μια κουρτίνα μπάνιου γιατί σχίστηκε». «Ενα καλάθι για τη γάτα». «Γυαλιά πρεσβυωπίας». «Μια συσκευή – μπάλα που βάζεις μέσα τα υλικά και όσο παίζεις φτιάχνει παγωτό».

«Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια μια ανάγκη που την είχαμε εντοπίσει αλλά δεν την είχαμε αναπτύξει όπως τώρα. Πολλά καταστήματα που δεν είχαν e-shop ήθελαν να βρουν διέξοδο στην αγορά λόγω των μέτρων. Μέσω του skroutz.gr πωλούν τα προϊόντα τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα μερίδιο πωλήσεων από ευρύτερο κοινό», εξηγεί στην «Κ» η εμπορική διευθύντρια του skroutz.gr, Γιώτα Τζαβάρα. Το skroutz.gr φιλοξενεί στην πλατφόρμα του πλέον 2.500 καινούργια καταστήματα σε σχέση με αυτά που είχε στην αρχή της πανδημίας, πολλά από τα οποία μάλιστα δεν διαθέτουν τα ίδια ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα», λέει η κ. Γιώτα Τζαβάρα, καθώς πρόκειται για μικρά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αλλωστε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στην Κοζάνη πριν από την πανδημία δεν θα είχε ιδιαίτερο λόγο να φτιάξει και e-shop μέχρι πριν από λίγους μήνες. Τα νέα καταστήματα και προϊόντα όμως έφεραν και νέους πελάτες.

«Από τον Μάρτιο έως τώρα έχουμε προσλάβει 150 νέους υπαλλήλους, τους οποίους έχουμε δει μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο skroutz.gr έχουν εγγραφεί 935.000 νέοι χρήστες, (σ.σ.: όχι απλώς άνθρωποι που έψαξαν ή χάζεψαν κάτι – αυτό μπορείς να το κάνεις και ως επισκέπτης), ενώ τον Νοέμβριο σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων 70%.

Οι ερωτήσεις-συζητήσεις στις σελίδες προϊόντων αυξήθηκαν κατά 136%». Τα στοιχεία που παραθέτει στην «Κ» δείχνουν τη δραστική άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη μόνη διέξοδο για καταναλωτές αλλά και επιχειρηματίες.

Ενδεικτικά, στο ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr του ομίλου Quest, το οποίο διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων σε 500 διαφορετικές κατηγορίες, «οι πωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από 70% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο του lockdown της άνοιξης και κατά 90% τον Νοέμβριο. Συνολικά το 2020 έως και το τέλος Νοεμβρίου οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση άνω του 35% και στο ίδιο ποσοστό αυξήθηκαν και τα τεμάχια που πωλήθηκαν», λέει η Ράνια Σκορδίλη, διευθύντρια μάρκετινγκ της Info Quest Technologies.

Εκατομμύρια αντικείμενα, που αγοράστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς φυσική παρουσία, θα μπουν στα σπίτια αυτές τις γιορτές. Πιστοί και ευκαιριακοί χρήστες του Διαδικτύου, ακόμη και γιαγιάδες και παππούδες που υπό κανονικές συνθήκες φοβούνταν να πληρώσουν τον λογαριασμό «μέσω Iντερνετ», φέτος, αφού το lockdown δεν αφήνει κανένα περιθώριο επιλογής, χρησιμοποιήσαν το ποντίκι του υπολογιστή τους και γέμισαν εκατομμύρια ψηφιακά καλάθια με κάθε λογής αντικείμενα αλλά και υπηρεσίες. Από τα πιο τρελά και παράξενα έως και τα απολύτως αναγκαία.

«Ψωνίζω τα πάντα»

«Είμαι παλαιά σε αυτό το σπορ. Μόλις κατέστη δυνατό, άρχισα αμέσως να ψωνίζω διαδικτυακά, δεν είχα κανένα ενδοιασμό. Αρχικά βιβλία και DVD από το Amazon, αλλά τώρα ψωνίζω ό,τι μπορείς να φανταστείς, από ρούχα και παπούτσια έως καλλυντικά και τρόφιμα», λέει η Μαρίνα Λεωνιδοπούλου, managing partner της εταιρείας Out of the Box. Σπάνια έχει απογοητευθεί από το αποτέλεσμα, ίσως γιατί είναι πια έμπειρη και ξέρει να ξεχωρίζει τις παγίδες.

Η Εύη Ανδριανού πήρε δώρα για όλους μέσω Iντερνετ, αλλά και είδη «πρώτης ανάγκης» εν μέσω καραντίνας, όπως παιχνίδια. «Ελέγχω καλύτερα τα οικονομικά μου, βάζω στο καλάθι ό,τι μου έρχεται και όταν φτάνω να πληρώσω, το σκέφτομαι καλύτερα και βγάζω τα “άχρηστα”».

Το Διαδίκτυο όμως ως τρόπος να ψωνίζεις είναι μια επιβεβλημένη λύση, «δεδομένων των συνθηκών», ή μια συνήθεια που ήρθε για να μείνει και την επόμενη μέρα; Οταν τα περιοριστικά μέτρα θα έχουν εκλείψει και τα ψώνια διά ζώσης θα είναι και πάλι εφικτά, πόσοι καταναλωτές θα παραμείνουν στο online shopping;

«Η φετινή χρονιά λειτούργησε ως επιταχυντής, φέρνοντας πολλούς νέους καταναλωτές σε επαφή με την εμπειρία των ηλεκτρονικών αγορών. Σαφώς αποτελεί μια συνήθεια που ήρθε για να μείνει, εφόσον προσφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Στο χέρι μας είναι, όσοι δραστηριοποιούμαστε στον χώρο, να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για να δημιουργήσουμε όλο και περισσότερους συστηματικούς e-shoppers», λέει η κ. Ράνια Σκορδίλη.

Η κ. Ανδριανού είναι κάθετη: «Φυσικά και θα βγω βόλτα στα μαγαζιά. Θέλω πολύ να μπω σε βιβλιοπωλείο και να ξεφυλλίσω βιβλία. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ πια να στηθώ στην ουρά σε μεγάλα καταστήματα για να πάρω συγκεκριμένα πράγματα όπως π.χ. εσώρουχα για τα παιδιά».

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας δρόμος χωρίς γυρισμό που έχει πάρει η αγορά. Ακόμα και άνθρωποι που το έκαναν πρώτη φορά, λόγω καραντίνας, συνειδητοποίησαν πόσο εύκολο και βολικό είναι», λέει η κ. Γιώτα Τζαβάρα. «Νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε είναι μια συζήτηση που αφορά τα επόμενα δέκα χρόνια. Γιατί τα παιδιά που σήμερα είναι δέκα χρόνων, οι καταναλωτές της επόμενης γενιάς, θα θεωρούν τα ψώνια από το Διαδίκτυο μια φυσική διαδικασία», καταλήγει.