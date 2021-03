«Κόκκινος συναγερμός» στο ΕΣΥ: Μετατροπή κλινών σε ΜΕΘ-Covid

Στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας και η αναδιάταξη δυνάμεων του ΕΣΥ, προκειμένου να εξασφαλιστούν τόσο απλές κλίνες Covid όσο και κλίνες ΜΕΘ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα νοσοκομεία της Αττικής είναι αυτά που δέχονται τις περισσότερες από τις μισές νέες εισαγωγές περιστατικών Covid και «το σύστημα υγείας δοκιμάζεται».

«Στο Σωτηρία, χθες υπήρχε ένα κενό κρεβάτι ΜΕΘ covid, το ίδιο και στον Ευαγγελισμό, ενώ στο Αττικόν η σημερινή εφημερία ξεκίνησε χωρίς γενικές ΜΕΘ και με το 1/3 των κλινών κατειλημμένες από ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν λόγο για επικίνδυνη εφημερία».

Το σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προβλέπει την μετατροπή κλινικών, απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ σε κλίνες covid-19, με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα όπως δήλωσε ο κ. Παπαευσταθίου έχει διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non Covid περιστατικά.

Στην Αττική οι κλίνες ΜΕΘ covid είναι 340 και καθημερινά αυξάνονται, τα περιστατικά εκτός κορωνοιού που χρειάζονται εντατική μεταφέρονται είτε σε άλλα νοσοκομεία, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο κ. Παπαευσταθίου, εξετάζεται η μετατροπή του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ αποκλειστικά σε non Covid Νοσοκομείο, ώστε να αδειάσουν κλίνες στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών Covid.

«Aσφυκτική πίεση στα νοσοκομεία»

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε πως «τα νοσοκομεία μας έχουν αυτή τη στιγμή ασφυκτική πίεση έχουμε μπροστά μας μιας δύσκολη εβδομάδα. Χθες έγιναν περίπου 26.000 τεστ και είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο στην Αττική, όσο και στη Θεσσαλονίκη, στην Αχαΐα και σε πολλές άλλες πόλεις, η Αττική έχει 569 κρούσματα, που σημαίνει ότι το ΕΣΥ θα έχει αυξημένη ανάγκη σε κλίνες».

Όπως είπε «θα προσθέσουμε κλίνες παραχωρημένες από το στρατό στο ΝΙΜΤΣ, 120 κλίνες (και ΜΕΘ) για περιστατικά non Covid, θα συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα εφόσον κι όταν χρειαστεί, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία να πάρουν περιστατικά non Covid και ΜΕΘ non Covid. Πρέπει το ΕΣΥ να ενισχύεται και θα ενισχύεται καθημερινά. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δίνουν καθημερινά περισσότερες κλίνες για Covidγια να ανταποκριθεί το σύστημα».

«Είμαστε προς το τέλος μια δύσκολης περιόδου. Εκτιμώ ότι αν όλοι συστρατευθούμε, στη γραμμή ότι έχουμε λίγο ακόμα μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στις ευπαθείς ομάδες, μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία (της αγέλης) σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του ευάλωτου πληθυσμού αυτό μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι αρχές Μαΐου μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα βγούμε από το τελευταίο lockdown» δήλωσε η κ. Ράπτη.