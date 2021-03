Γυναίκες και σεξουαλική παρενόχληση στο περιβάλλον εργασίας

Ενδιαφέροντα στοιχεία και γόνιμα συμπεράσματα, μεταξύ άλλων και για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, προέκυψαν από την έρευνα “Breaking the Glass Ceiling” την οποία διεξήγαγε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Η έρευνα έθεσε ως στόχο να διερευνήσει και να αποτυπώσει αντιλήψεις και εμπειρίες δύο διαφορετικών μεν, αλληλεπιδρωσών δε στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον ομάδων, των ίδιων των γυναικών από τη μία και των στελεχών επιχειρήσεων από την άλλη, σε σχέση με την ύπαρξη έμφυλων διακρίσεων στα εργασιακά περιβάλλοντα, την εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θέματα δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, τη βία και σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, και, τέλος, τα κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου. Διεξήχθη τον Ιούλιο του 2019 μέσω

α) δύο ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (περίοδος 4-30 Ιουλίου 2019), προσαρμοσμένων στους δύο πληθυσμούς στόχους – γυναίκες και στελέχη επιχειρήσεων, και

β) τριών focus groups (15, 17 & 18 Ιουλίου 2019) στα οποία συμμετείχαν

– γυναίκες σε αρχικά στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους—«focus group γυναικών»,

– γυναίκες σε ηγετικές θέσεις — «focus group προτύπων» και

– στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – «focus group επιχειρήσεων».

Ο σχεδιασμός της έρευνας και η συλλογή τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών στοιχείων επέτρεψε την αποτύπωση ευρύτερων μοτίβων στις αντιλήψεις γυναικών και στελεχών επιχειρήσεων, αλλά έδωσε και την ευκαιρία ελέγχου και εμβάθυνσης σε επιμέρους θεματικές.

Στην ποσοτική έρευνα των γυναικών συγκεντρώθηκαν 299 αξιοποιήσιμες απαντήσεις.

Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών ήταν μεταξύ 30-49 ετών (76%), ιδιωτικές υπάλληλοι (60%) και μόρφωσης μεταπτυχιακού επιπέδου (55%). Το 44% ήταν άγαμες, ενώ το 41% παντρεμένες.

Τέλος, το 48% είχε εξαρτώμενα μέλη (π.χ. ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένους γονείς, συγγενείς με αναπηρία), ενώ το 52% δεν είχε.

Στην ποσοτική έρευνα των επιχειρήσεων συγκεντρώθηκαν 107 αξιοποιήσιμες απαντήσεις. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (93%), μεταξύ 40-49 ετών (53%), ανώτερα/ανώτατα διευθυντικά στελέχη (55%) και μόρφωσης μεταπτυχιακού επιπέδου (77%).

Το 48% των συμμετεχόντων εργαζόταν σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ το 25% βρισκόταν στη Γενική Διεύθυνση. Αντιπροσωπεύτηκε ένα εύρος κλάδων δραστηριοποίησης επιχειρήσεων, με μεγαλύτερη συμμετοχή των κλάδων Λιανικού/ Χονδρικού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογιών Πληροφορικής. Στα focus groups συμμετείχαν συνολικά 25 άτομα, όλα γυναίκες.

Οι συζητήσεις καταγράφηκαν με ηλεκτρονικά μέσα (μαγνητοφώνηση). Συνολικά συγκεντρώθηκαν 5 ώρες και 45 λεπτά συζήτησης και 48.452 λέξεις απομαγνητοφωνημένου υλικού.