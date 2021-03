Κορωνοϊός: 2.570 νέα κρούσματα, 51 θάνατοι

Σε 2.570 ανέρχονται τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Στο σύνολο της επικράτειας, διενεργήθηκαν 50.078 τεστ, ενώ ο δείκτης θετικότητας κινείται στο 5,13%.

Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 51 θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 6.937.

Σε 506 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ.

Η κατανομή

1.282 εντοπίζονται στην Αττική (1.322 χθες).

(1.322 χθες). 229 είναι από τη Θεσσαλονίκη (283 χθες).

(283 χθες). 131 αφορούν την Αχαϊα (84 χθες).

Οι νέες λοιμώξεις στο Λεκανοπέδιο και στην ΠΕ Νήσων, προέρχονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως ακολούθως:

141 από την Ανατολική Αττική (161 χθες).

(161 χθες). 160 από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας (163 χθες).

(163 χθες). 67 από τη Δυτική Αττική (73 χθες).

(73 χθες). 210 από τον Δυτικό Τομέα Αθήνας (220 χθες).

(220 χθες). 317 από τον Κεντρικό Τομέα Αθήνας (332 χθες).

(332 χθες). 144 από τον Νότιο Τομέα Αθήνας (118 χθες).

(118 χθες). 226 από τον Πειραιά (233 χθες).

(233 χθες). 17 από τις Νήσους Αργοσαρωνικού (22 χθες).

Αναλυτικά ο πίνακας:

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid-19, που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι 2.570, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661 (ημερήσια μεταβολή +1,2%), εκ των οποίων 51,6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 65 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.843 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67,2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13,09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 408 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι. Το 95,8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.873.938 κλινικά δείγματα, ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.865.961 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 44.942 δειγματοληπτικοί έλεγχοι».

Η γεωγραφική κατανομή:

141 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

160 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

210 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

67 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

317 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

144 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

226 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

17 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

229 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

23 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

131 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

35 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Δράμας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

48 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

18 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

20 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

48 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

28 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

14 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

3 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς

34 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

40 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

82 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

27 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσματα στην Π.Ε Λευκάδας

23 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

3 κρούσματα στην Π.Ε Μυκόνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης

3 κρούσματα στην Π.Ε Πάρου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου

24 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σύρου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

18 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

34 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

27 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

8 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

136 κρούσματα υπό διερεύνηση

Μεταλλάξεις

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern- VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation – VUI) B.1.1.318.

Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής.

Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης γιατις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.