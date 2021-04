Λιανεμπόριο: Η ΚΥΑ με τα νέα μέτρα – Ανοιχτά τα mall στις «κόκκινες» περιοχές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου και ώρα 6:00.

Όπως είχε ανακοινωθεί επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων με τη χρήση ειδικού κωδικού (13032) άπαξ και έως 3 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Θα επιτρέπεται η πώληση εκτός καταστήματος με ραντεβού με το λεγόμενο click away και η πώληση εντός καταστήματος πάλι με ραντεβού (click in shop). Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. με μέγιστο όριο 20 πελάτες.

Στις περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στις «κόκκινες» Περιφέρειες, τα εμπορικά κέντρα (mall) και τα εκπτωτικά καταστήματα (outlet) και τα shops in a shop θα λειτουργούν πλέον μόνο με το σύστημα του click away ενώ μέχρι πρότινος λειτουργούσαν και με το σύστημα του click in shop, ενώ θα παραμείνουν κλειστά στις περιοχές με «βαθύ κόκκινο».

Την ίδια ώρα τα σούπερ μάρκετ (εκτός Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης) η πώληση των προϊόντων που είχαν κορδέλες απελευθερώνεται.

Όσον αφορά το ωράριο, προτείνεται η λειτουργία των καταστημάτων από 7:00 έως 20:30 (Δευτέρα με Σάββατο).

Διαβάστε ακόμη: Πώς ανοίγει η αγορά τη Δευτέρα – Όλα τα νέα μέτρα