Νέα διάκριση για τον πρύτανη του ΕΚΠΑ

Στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνο Δημόπουλο απονεμήθηκε από το University of Texas MD Anderson Cancer Center το βραβείο του πιο πολύτιμου αποφοίτου του πανεπιστημίου για το 2020 (MD Anderson Distinguished Alumnus).

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημόπουλος ήταν στις 29/4/2021 ο τιμώμενος διακεκριμένος ομιλητής στο University of Texas MD Anderson Cancer Center, στην καθιερωμένη ετήσια διάλεξη που πραγματοποιείται από διακεκριμένους και εγνωσμένου κύρους επιστήμονες-αποφοίτους του ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Trainee Research Day, που πραγματοποιείται ετησίως.

Ο θεσμός του προσκεκλημένου διακεκριμένου ομιλητή διοργανώνεται από το 1980 με σκοπό να αναδείξει την αξία της εκπαίδευσης μέσω επιστημόνων που έχουν σημαντική διεθνώς συνεισφορά στον τομέα τους. Μάλιστα η Ειδική Επιτροπή του University of Texas MD Anderson Cancer Center αναφέρθηκε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ ως έναν “χαρισματικό και ενεργό ερευνητή, διακεκριμένο κλινικό και αφοσιωμένο δάσκαλο”, καθώς και ως επιστήμονα που το “έργο του για τη θεραπεία ασθενών με μυέλωμα και μακροσφαιριναιμία Waldenstrom έχει κυριολεκτικά επηρεάσει θετικά τις ζωές ασθενών με καρκίνο”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, ο κ. Δημόπουλος έχει τιμηθεί για το έργο του, μεταξύ άλλων, με το διεθνές βραβείο «Robert A. Kyle» για τη συμβολή του στην έρευνα και την αντιμετώπιση της μακροσφαιριναιμίας (2003), το βραβείο Waldenstrom’s Award for Myeloma Research of the International Myeloma Society (2015), το Comy Excellence Award (2017), το Robert Kyle Life Achievement Award (2019) και το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος (Φεβρουάριος 2020). Από το 2018 είναι μέλος (Membre associe etranger) της Εθνικής Ακαδημίας της Ιατρικής (National Academy of Medicine) στη Γαλλία.

Μετά την τιμητική διάλεξη από τον Πρύτανη, η καθηγήτρια και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του University of Texas MD Anderson Cancer Center κ. Diane Bodurka μίλησε για τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ και το έργο του και για τους ιδιαίτερους λόγους βράβευσής του. Κατά την απονομή του βραβείου στον κ. Δημόπουλο ολοκλήρωσε την ομιλία της ως εξής: «Ως δάσκαλο, τίποτε δεν σε επιβραβεύει περισσότερο από το να βλέπεις έναν μαθητή σου να πραγματοποιεί σπουδαία πράγματα. Δρα Δημόπουλε είστε ένα παράδειγμα επιτυχίας (…) Οι επιστημονικές συνεισφορές σας είχαν απτή και ανθεκτική στο χρόνο επίδραση στην ιατρική, την ιατρική επιστήμη και το πιο σημαντικό, στους πάσχοντες από πολλαπλό μυέλωμα».