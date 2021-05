Self-tests: Σοβαρά προβλήματα στη διάθεση και δήλωση των αποτελεσμάτων

Με «αρρυθμίες» στη διάθεση των δωρεάν self-tests αλλά και στη δήλωση των αποτελεσμάτων τους γίνονται τα σταδιακά βήματα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο πολύ μεγάλος αριθμός όσων είναι πλέον δικαιούχοι των δωρεάν οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ προκάλεσε νέες αλλαγές στις ημερομηνίες κατά τις οποίες γίνεται η διάθεσή τους από τα φαρμακεία, για τις οποίες πολλοί δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Η δε πλατφόρμα self-testing.gov.gr στην οποία δηλώνονται τα αποτελέσματα των τεστ δεν ανταποκρινόταν προχθές και για κάποιες ώρες, λόγω της μαζικής εισόδου πολλών γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών και οι οποίοι χρειάστηκε τελικά να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για το αποτέλεσμά του. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν πολλές καταγγελίες πολιτών και για προβληματικά κιτ των αυτοδιαγνωστικών τεστ με άδεια δοχεία ορού.

Το Σάββατο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι από χθες έως και αύριο θα γίνεται δωρεάν διάθεση των δύο self tests στους δικαιούχους μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι δικαιούχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν τα τεστ από την Πέμπτη 13/5 έως και την Τετάρτη 19/5. Για την αλλαγή αυτή ωστόσο δεν ήταν ενήμεροι πολλοί υπάλληλοι, με αποτέλεσμα κάποιοι να απευθυνθούν στα φαρμακεία για να παραλάβουν τα τεστ.

«Σχεδόν το 80% των ατόμων που ήρθαν σήμερα στο φαρμακείο μου να πάρουν τεστ δεν το δικαιούνταν», σημειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος. «Το πρωί όταν έφτασα στο φαρμακείο περίμεναν ήδη 6-7 άτομα για να πάρουν το τεστ. Οταν τους είπα ότι δεν δικαιούνται, δυσανασχέτησαν. Αναγκάστηκα και τους έδειξα ότι στο ΑΜΚΑ τους η πλατφόρμα είναι κλειδωμένη». Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες 6-7 ημέρες έχει παρατηρηθεί κάποια κιτ των self tests να είναι προβληματικά, καθώς το δοχείο με το υγρό που χρησιμοποιείται για τη διενέργειά τους είναι άδειο. Και δεν προβλέπεται δυνατότητα αλλαγής τους, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να πληρώνουν ιδιωτικά για να προμηθευτούν κάποιο rapid test και να μπορούν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο. Οι φαρμακοποιοί έχουν απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες αρχές που τους έχουν ενημερώσει ότι στις νέες παρτίδες που θα λάβουν θα υπάρχουν επιπλέον δοχεία με υγρά. Σημειώνεται ότι χθες τα φαρμακεία θα παραλάμβαναν 240 κιτ για self tests έκαστο με 60 επιπλέον δοχεία υγρών. Ο κ. Λουράντος χαρακτηρίζει την κατάσταση «τραγική». «Εχουμε σηκώσει ένα μαρτύριο άνευ προηγουμένου. Τόσο με τα self tests, όσο και με τον προγραμματισμό των ραντεβού για τα εμβόλια που και αυτό είναι πολύ χρονοβόρο. Και όσο περνάει ο καιρός το πρόβλημα μεγαλώνει».

Την Κυριακή στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, καταγράφηκαν ηλεκτρονικά 977.390 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για 3.000 θετικές δηλώσεις.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.904 νέα κρούσματα της COVID-19 και 60 θανάτους. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 732.

Επιστροφή στα θρανία με διαμαρτυρίες

Επέστρεψαν χθες στα θρανία τους οι μαθητές των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της χώρας μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους έπειτα από μακρά απουσία λόγω πανδημίας. Ως όρος για την επιστροφή ήταν το αρνητικό self test για όλους. Βέβαια, ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων οδήγησε το απόγευμα της Κυριακής σε υπερφόρτωση της ειδικής πλατφόρμας self-testing.gov.gr για την υποβολή των αποτελεσμάτων. Ετσι, υπήρξαν διαμαρτυρίες, ενώ χθες σε μεμονωμένα σχολεία γονείς ανέφεραν ότι οι διευθυντές δεν δέχθηκαν τη χειρόγραφη διαβεβαίωσή τους περί αρνητικού τεστ.

Επίσης, υπήρξαν καταγγελίες για ελαττωματικά self tests και ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν ήταν καταχωρισμένοι για να πάρουν τεστ. Οσο για τον αριθμό των θετικών τεστ, δεν ανακοινώθηκε χθες, ενώ το υπ. Παιδείας παρέπεμπε στον ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΚΑΪ μέχρι και τις 7 μ.μ. της Κυριακής είχαν δηλωθεί 255.528 αποτελέσματα, εκ των οποίων 858 θετικά. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την επίσκεψή της χθες σε σχολεία της Εύβοιας υπογράμμισε τη σημασία των self tests τα οποία, όπως είπε, «από κοινού με την πρόοδο των εμβολιασμών χτίζουν ισχυρό τείχος ανοσίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα».