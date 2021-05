Live οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού

Τις λεπτομέρειες για το «ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού» ανακοινώνει αυτή την ώρα ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης στο Σούνιο.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη «ο ελληνικός τουρισμός ξεχωρίζει γιατί οι Έλληνες νοιάζονται και φέτος νοιάζονται και για την υγεία».

«Το 2020 ο ελληνικός τουρισμος κέρδισε ένα πολύ σημαντικό στοίχημα και για αυτό βραβεύθηκε από διεθνείς οργανισμούς», τόνισε ο κ. Θεοχάρης και πρόσθεσε πως στόχος «ήταν να κρατήσουμε τον τουρισμό ζωντανό».

«Στοίχημα για το 2021 δεν είναι μόνο η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά προπάντως η ασφάλεια», επεσήμανε.

«Αll you want is Greece»

Παρουσιάζοντας τη φετινή καμπάνια του ΕΟΤ ο γ.γ. του Οργανισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, τόνισε πως δημιούργησαν το 2020 μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη, συμβάλλοντας στην «καλή φήμη της χώρας».

Το κεντρικό μότο της φετινής καμπάνιας είναι το: «Αll you want is Greece- Ότι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Φραγκάκης και επεσήμανε πως βασικός στόχος είναι οι: «Άνθρωποι, οι αξίες και οι εμπειρίες».

«Φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής τα τελευταία 10 χρόνια, μια καμπάνια έξι μηνών», συνέχισε ο γ.γ. του ΕΟΤ. «Έχουμε αναλάβει και θα παρουσιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες», συνέχισε ο κ. Φραγκάκης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως το νέο portal του ελληνικού τουρισμού, visitgreece.gr, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και θα παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες, ενώ προλόγισε τα πέντε βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ για την εφετινή τουριστική περίοδο.

«Aνοίγουμε πανιά»

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι μπροστά μας έχουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, γιατί «δεν τελειώσαμε με την πανδημία».

«Ανοίγουμε αύριο με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο με τα 5 γνωστά βασικά σημεία άμυνας», τόνισε ο υπουργός τουρισμού και παρουσίασε τα παρακάτω μέτρα:

Πριν την είσοδο η συμπλήρωση του PLF απαραίτητη και φέτος

Πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR και πιστοποιητικό ανάρρωσης

Αφού φτάσει κάποιος στη χώρα θα υπόκειται σε ένα συνεχή και στοχευμένο έλεγχο

Πλέγμα ξενοδοχείων απομόνωσης

Εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων για τον τουρισμό (μουσεία, διαδρομές με λεωφορεία, γιότινγκ κλπ)

Επιτάχυνση εμβολιασμών και με την εφαρμογή της «Γαλάζιας Ελευθερίας»

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φετινή χρονιά θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από πέρυσι.