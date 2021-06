ΚΥΑ: Η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα για την επαναπροώθηση μεταναστών και προσφύγων

Η Τουρκία ορίζεται ως ασφαλής χώρα, για αιτούντες άσυλο από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, η απόφαση πάρθηκε «λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εισήγηση της Υπηρεσίας Ασύλου και όλες τις επικαιροποιημένες πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση στην Τουρκία αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένων κατηγοριών αιτούντων διεθνούς προστασίας», καθ’ ότι κρίθηκε ότι «αποδεδειγμένα δεν κινδυνεύουν στη γείτονα χώρα λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση ασύλου στην Τουρκία έναντι της Ελλάδας».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σημειώνει ότι «ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εγκληματικής δράσης των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η κοινή υπουργική απόφαση «είναι απολύτως σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και θωρακίζει το νομικό οπλοστάσιο της Ελλάδας έναντι αιτημάτων πολιτών από χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Σομαλία, που αντικειμενικά δεν έχουν λόγο να μη θεωρούν την Τουρκία ασφαλή χώρα. Κυρίως όμως είναι ένα ακόμα βήμα για την πλήρη και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, που υποχρεώνει τη γείτονα χώρα να μην επιτρέπει τη δράση των κυκλωμάτων των λαθροδιακινητών και τη διέλευση στην Ελλάδα».

Turkey is designated as a safe country for asylum seekers from Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Somalia, according to the Joint Ministerial Decision by the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry for Migration and Asylum. @GreeceMFA https://t.co/FPFTvlP9PD pic.twitter.com/Q0lJBaR8zA

— Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) June 7, 2021