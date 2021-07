Ε, όχι και δικαίωμα!

Ο Τσαουσέσκου που κάποιοι στην Ελλάδα τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση –αλλά και αυτός πολύ τους αγαπούσε και τους έστελνε και λεφτά για να ενισχύσει την πολιτική τους δράση–, ο Τσαουσέσκου λοιπόν υποχρέωνε τις Τσιγγάνες των καραβανιών σε στείρωση.



Τη φρικιαστική αυτή είδηση τη θυμίζω για να εμπλουτίσουν λίγο την επιχειρηματολογία τους κάποιοι «δικαιωματιστές» που έχουν βγει στα κάγκελα και φωνάζουν «δεν θα γίνουμε σαν τη Γερμανία του Χίτλερ», «δεν είμαστε η Κίνα του Μάο», «δεν θα αναστήσουμε τα γκουλάγκ του Στάλιν». Ας βάλουν λοιπόν και λίγη Ρουμανία στο ρεπερτόριό τους. Θα μου πεις, κινδυνεύουμε να γίνουμε σαν τη χιτλερική Γερμανία, τη μαοϊκή Κίνα και τη σταλινική Ρωσία; «Ναι!», θα σου πουν οι εν λόγω «δικαιωματιστές», «κινδυνεύουμε στον βαθμό που η πολιτεία προχωρεί στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τμημάτων του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα στερεί μια σειρά από δικαιώματα σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται».



Και πλάι σε αυτόν τον αφορισμό μια σειρά από μπούρδες. Για το Σύνταγμα που θα παραβιαστεί αν η αναισθησιολόγος υποχρεωθεί να κάνει το εμβόλιο. Για τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα γίνει κουρελόχαρτο αν ο ανεμβολίαστος δεν ανέβει στο πλοίο για τη Σχοινούσα. Για την Ε.Ε. που δεν θα έχει πρόσωπο να αντικρίσει τους δικτάτορες όλου του κόσμου αν η ίδια διαχωρίσει τους πολίτες της σε ερίφια και πρόβατα. Για το ιατρικό απόρρητο που καταπατείται αν κάποιος υποχρεωθεί να κάνει self test. Για τον Ιπποκράτη που θα τριγυρνάει στον τάφο του αν καταστήσουμε υποχρεωτικές κάποιες ιατρικές πράξεις. Τώρα πώς ο Ιπποκράτης –που δεν ξέρουμε καν αν το κενοτάφιό του στη Λάρισα είναι όντως ο τάφος του– έστειλε σημάδι ότι διαφωνεί με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι πράγματι ένα μεγάλο μυστήριο. Βέβαια αυτοί που θέλουν να μας σώσουν από την παραβίαση του Συντάγματος κ.λπ., κ.λπ. δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι κολλούν αφίσες στα Εξάρχεια και κάποιοι τουιτάρουν από τα σαλόνια του Κολωνακίου – για να θυμηθώ έναν παλιό πολιτικό αφορισμό. Και όσοι από αυτούς έχουν αριστερή καταγωγή προτιμούν βέβαια να επισύρουν τον κίνδυνο του χιτλερισμού και όσοι έχουν δεξιά καταγωγή επιλέγουν ως φόβητρο τον Στάλιν και τον Μάο.



Ας τα πάρουμε όμως ένα ένα. Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Νομίζω, και το έχω ξαναγράψει, ήταν το πρώτο μεγάλο λάθος της Ε.Ε. Επρεπε εξαρχής να συστήσει σε όλες τις χώρες και να συντονίσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων που είναι σε συνεχή επαφή με τους πολίτες. Νοσοκομειακούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, δασκάλους, καθηγητές, σερβιτόρους, ταμίες, ταξιτζήδες, πωλητές super market.



Εχει δικαίωμα ένας σεφ –ας πω κάτι ακραίο– που έχει μια μολυσματική νόσο να δουλεύει σε εστιατόριο; Οχι βέβαια. Γι’ αυτό υπάρχουν και μια σειρά υγειονομικά πρωτόκολλα που το αποτρέπουν. Ενας σεφ λοιπόν που έχει την ινδική μετάλλαξη «Δέλτα» γιατί πρέπει να έχει το δικαίωμα να σερβίρει τα πιάτα του; Αντιστοίχως κάντε το εικόνα και για τους άλλους εργαζόμενους που ανέφερα. Ταξί με κλειστά τα τζάμια και κλιματισμό και οδηγό με μεταλλαγμένο ιό, ποιος θα ήθελε να πάρει; Ή φοβάστε και εσείς την υψηλή μεταδοτικότητα του νέου ιού που, όπως λένε οι γιατροί, ο ένας μεταδίδει σε εννιά, οι εννιά σε 81 και αυτοί σε 729… και πάει λέγοντας.

«Και τι να κάνουμε, να τους δέσουμε και να τους εμβολιάσουμε;», ρωτούν δήθεν αθώα οι «δικαιωματιστές». Οτι κάποιους από τους αρνητές πρέπει να τους δέσουμε δεν χωρεί αμφιβολία, αλλά όχι για να τους εμβολιάσουμε. Κανείς δεν μιλάει για σωματική βία, ούτε για απολύσεις. Ομως η άρνηση εμβολιασμού σε όλες αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να έχει συνέπειες. Από τη μετάταξη σε υπηρεσίες που οι αρνητές δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλους πολίτες, μέχρι την απώλεια μισθού. Αυτή είναι η απαίτηση της ιατρικής, της λογικής, του ανθρωπισμού και πλέον και της κοινωνίας, όπως μαρτυρούν οι σχετικές έρευνες.



Αντί όμως να είχαμε τελειώσει νωρίς με αυτές τις ανοησίες καθόμαστε σήμερα και συζητάμε –στο ΣτΕ μάλιστα, στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας– αν η πολιτεία μπορεί να απαιτεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς να κάνουν self tests. Ειλικρινά θα ήθελα να ήξερα το προφίλ αυτών των 50 ανθρώπων, μαθητών και εκπαιδευτικών, που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να σταματήσουν τα self tests στα σχολεία μας, tests βέβαια που γίνονται δωρεάν χωρίς καμία προσωπική τους επιβάρυνση.



Είναι προφανώς μέλη του διαχρονικού πλέον σοσιαλμιντιακού κινήματος «Αντιδρώ άρα υπάρχω». «Υπάρχω, όχι στην κοινωνία, ποιος νοιάζεται, αλλά στον ψευδή κόσμο των social media».



Πείτε μου ένα γεγονός, μια απόφαση, από αυτές που θεωρούμε οικουμενικές και λογικές, που δεν ξεσήκωσε και ένα κύμα αρνητών. Μικρό ή μεγάλο. Γιατί όμως; Η πρόσφατη έρευνα του Eurofound που δημοσιοποίησε η «Κ» δίνει μια απάντηση.



Οι μισοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που χρησιμοποιούν ως πρωταρχική πηγή ενημέρωσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρνητικοί με τα εμβόλια. Οι μισοί! Ενώ δηλαδή στο σύνολο των Ευρωπαίων, το 27% δεν θέλει να εμβολιαστεί, σε αυτούς που έχουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα blogs, το 40% δήλωσε πως δεν θα εμβολιαστεί.



Τα παραείπαμε όμως για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και παραλίγο να μείνει ασχολίαστο το δεύτερο μεγάλο θέμα των ημερών. «Τα τείχη που υψώνει η πολιτεία σε αυτούς που δεν θα εμβολιαστούν». «Ο διχασμός της κοινωνίας σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους».



Στο θέμα αυτό λοιπόν, για να μην περιαυτολογώ, με εκφράζει ο λαϊκός αοιδός Πάνος Κιάμος, ο οποίος καθαρά και ξάστερα βγήκε και δήλωσε ότι στις δικές του πίστες, στα δικά του μπουζούκια, θα έχουν θέση μόνο οι εμβολιασμένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα πολλά για τον καλλιτέχνη. Εκανα ταχύρρυθμα όμως και ανακάλυψα ότι ο ίδιος έχει δώσει φωνή στα προφητικά λόγια του Νίκου Σαρρή. Είναι οι ακροτελεύτιοι στοίχοι του άσματος «Αντε να μην τρελαθώ» που έχει μελοποιήσει ο Χρήστος Δάντης.



«Τι με κοιτάς, ως εδώ

κι αν περνιέσαι για θύμα

μπερδεύεσαι, κρίμα

το θύμα είμαι εγώ

μην τρελαθώ

μην τρελαθώ.

Αντε να μην τρελαθώ!».

