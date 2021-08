Στα πύρινα μέτωπα και το αμερικανικό αεροσκάφος «P8 Poseidon» – Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ενεργοποιημένοι είναι από την πρώτη στιγμή οι μηχανισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των οποίων και οι τρεις κλάδοι βρίσκονται στα σημεία όπου χρειάζεται άμεση βοήθεια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στην επιτήρηση και παροχή εικόνας αξιοσημείωτη είναι η συνδρομή αεροσκάφους ναυτικών επιχειρήσεων P8 των ΗΠΑ, την ώρα που αναμένεται η άφιξη δύο αεροσκαφών AirTractor από τη Σουηδία, ενός Canadair CL-415 από την Κροατία καθώς και και τριών ελικοπτέρων Super Puma από την Ελβετία, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 6, 2021