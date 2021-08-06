ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, εξαιτίας της πυρκαγιάς.

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Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, εξαιτίας της πυρκαγιάς.

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Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορίας των οχημάτων: 

  1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
  2. ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
  3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
  4. ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ
  5. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
  6. ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
  7. KOMBOΣ OINOΦYTΩN
  8. ΔIOΔIA AΦIΔNΩN
  9. ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK
  10. ΛIMNH MAPAΘΩNA AΠO THN OΔO MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY
  11. ΠΛ.AΓIOY ΣTEΦANOY ΠPOΣ MAPAΘΩNA
  12. BAPNABA KAI MIXAHΛ MANTA
  13. MOYΣΩN AΠO THN OΔO IΩANNOY MIXA
  14. BAΣIΛIKA KTHMATA AΠO TO YΨOΣ THΣ TABEPNAΣ ΛEΩNIΔAΣ
  15. KOMBOΣ AΦIΔNΩN
  16. KOMBOΣ ΠOΛYΔENΔPIOY
  17. KOMBOΣ MAPKOΠOYΛOY
  18. KOMBOΣ MAΛAKAΣAΣ
  19. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
  20. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ
  21. ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
  22. ΤΑΤΟ’Ι’ΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ
  23. ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΛΗΣ
  24. ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
  25. ΚΑΛΕΤΖΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ
  26. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΩΝΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  27. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  28. Λ.ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  29. Λ.ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Φωτιά στην Αττική Φωτιά στη Βαρυμπόμπη Φωτιά τώρα Φωτιά στη Βόρεια Αττική Φωτιά στο Κρυονέρι Πυρκαγιά αστυνομία
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