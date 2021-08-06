Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική
Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, εξαιτίας της πυρκαγιάς.
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Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορίας των οχημάτων:
- ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
- ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
- ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ
- Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
- ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
- KOMBOΣ OINOΦYTΩN
- ΔIOΔIA AΦIΔNΩN
- ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK
- ΛIMNH MAPAΘΩNA AΠO THN OΔO MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY
- ΠΛ.AΓIOY ΣTEΦANOY ΠPOΣ MAPAΘΩNA
- BAPNABA KAI MIXAHΛ MANTA
- MOYΣΩN AΠO THN OΔO IΩANNOY MIXA
- BAΣIΛIKA KTHMATA AΠO TO YΨOΣ THΣ TABEPNAΣ ΛEΩNIΔAΣ
- KOMBOΣ AΦIΔNΩN
- KOMBOΣ ΠOΛYΔENΔPIOY
- KOMBOΣ MAPKOΠOYΛOY
- KOMBOΣ MAΛAKAΣAΣ
- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ
- ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
- ΤΑΤΟ’Ι’ΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ
- ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΛΗΣ
- ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
- ΚΑΛΕΤΖΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ
- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΩΝΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
- Λ.ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
- Λ.ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ