Οι δραματικές εικόνες της απομάκρυνσης κατοίκων με φέρι μπόουτ από τη φλεγόμενη Εύβοια – Βίντεο

Τις δραματικές στιγμές απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από τη Λίμνη Ευβοίας με φέρι μπόουτ το βράδυ της Παρασκευής κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας με την απόγνωση αλλά και την εξάντληση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους μπήκαν σε πλοία που τους μετέφεραν από την παραλία Κοχύλι στο λιμάνι της Αιδηψού.

Συνολικά απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 1.000 άτομα ενώ οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσα από τα ξένα πρακτορεία ειδήσεων.

Κάποιοι με το ελάχιστο κουράγιο που τους είχε απομείνει τράβηξαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το φλεγόμενο τοπίο που άφησαν πίσω τους ευγνώμωνες για το ότι κατάφεραν να σωθούν αλλά και συντετριμμένοι λόγω της φυσικής καταστροφής και της απώλειας των περιουσιών τους.

August 7, 2021

