Η λοίμωξη μπορεί να γίνει ενδημική

Ο SARS-CoV-2 έχει το δυναμικό να μετατραπεί σε ενδημικό ιό σε αντιστοιχία με τον ιό της γρίπης και επομένως να μολύνει ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν ανοσία, υποστηρίζουν ερευνητές από τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Κίνα, που ανέπτυξαν ένα ρεαλιστικό μαθηματικό μοντέλο προκειμένου να προβλέψουν τη μελλοντική πορεία της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Sciences Advances (Vol.7, Nο 33) «A general model for the demographic signatures of the transition from pandemic emergence to endemicity», τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζουν οι γιατροί της Θεραπευτική Κλινικής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος, μελλοντικά ο SARS-CoV-2 δεν θα προσβάλλει τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τους νεότερους και κυρίως τις παιδικές ηλικίες που δεν θα έχουν προλάβει να εμβολιαστούν έναντι του ιού ή δεν θα έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με αυτόν.

Στον υπόλοιπο πληθυσμό, ο επαναληπτικός εμβολιασμός ή/και η επαναλαμβανόμενη έκθεση στον SARS-CoV-2 θα οδηγήσει τελικά σε ικανό ανοσιακό επίπεδο και η λοίμωξη θα διαδράμει με ήπια βαρύτητα, κατά αντιστοιχία με άλλους βήτα κορωνοϊούς. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι κορωνοϊοί τείνουν να μεταλλάσσονται σημαντικά λιγότερο συχνά όταν έχει παρέλθει η αρχική περίοδος της πανδημίας και γίνουν ενδημικοί. Αναμένεται λοιπόν να ισχύσει το ίδιο και για τον SARS-CoV-2 και μάλιστα να μειωθεί αισθητά η θνητότητα από τη λοίμωξη COVID-19 όταν αυτή γίνει ενδημική.