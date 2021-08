Κορωνοϊός: «Κόκκινη» όλη Ελλάδα στον χάρτη του ECDC

Στο «κόκκινο» βρίσκεται πλέον η Ελλάδα, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα.

Μάλιστα, στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες.

Κόκκινες είναι και οι περισσότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η νότια Ιταλία, ενώ η Κύπρος είναι σε «βαθύ κόκκινο».

Επίσης, όλη η Γερμανία είναι πλέον σε πορτοκαλί χρώμα, εκτός από το Βερολίνο και τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία που είναι με κόκκινο χρώμα.

The @ECDC_EU just published its weekly map.

It classifies regions based on the local epidemiological situation.

See the latest updates below and find out more: https://t.co/cg6xndems2

🟢🟡🟠🔴⚪ #StrongerTogether pic.twitter.com/lRV1uDnRLh

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 19, 2021