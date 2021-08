Ευρωπαϊκή Ένωση: Έφτασαν τα 250 εκατ. οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικες

«Ψηλώνει» το τείχος ανοσίας στην Ευρώπη. «250 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τώρα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο. Πρέπει να συνεχίζουμε να εμβολιάζουμε» αναφέρει σε tweet της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι «ο εκτεταμένος εμβολιασμός είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως στόχο το 70% των ενηλίκων να έχουν εμβολιαστεί εντός καλοκαιριού.

250 million adults in the EU are now fully vaccinated ✅

Now, we must push even further. We must continue to vaccinate.

Widespread vaccination is necessary to strengthen protection against #COVID19.#SafeVaccines pic.twitter.com/KFd6IbHrre

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 20, 2021