Φωτιά στα Βίλια: Μάχη με τους ανέμους και τις αναζωπυρώσεις – Κάηκαν σπίτια

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα Βίλια, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας ξέσπασε νέα πυρκαγιά.

Η νέα φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κάζα, με τους ισχυρούς ανέμους και τις αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Περίπου στη μια το μεσημέρι εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 καλώντας τους πολίτες στα Βίλια να εκκενώσουν προς Ψάθα, και από τον Προφήτη Ηλία προς Μάνδρα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στον οικισμό Προφήτη Ηλία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να μην επεκταθεί το δυτικό κομμάτι της πυρκαγιάς σε Κιθαιρώνα και Βίλια, ενώ το νότιο κομμάτι του μετώπου, στην περιοχή Κάζα, οριοθετήθηκε νωρίτερα.

Στην περιοχή, όπου συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 60 οχήματα συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 61 πυροσβέστες και 18 οχήματα από τη Ρουμανία, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.

Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 13 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 1 ως συντονιστικό, καθώς και 8 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ε.Σ., εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών, από το ύψος της οδού Αντιστάσεως (πρατήριο καυσίμων Avin-Cyclon), στη Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία:

Σημειώνεται ότι στο μέτωπο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πολωνία, καθώς και από τη Ρουμανία.

