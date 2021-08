Η Αθήνα από το Διάστημα

Μια εικόνα της Αθήνας, όπως φαίνεται από το Διάστημα, δημοσίευσε ο αστροναύτης της NASA, Σέιν Κίμπρο.

Ο φωτογραφικός φακός από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό απαθανάτισε την ελληνική πρωτεύουσα μετά τη δύση του ηλίου, χαρίζοντας μια όμορφη εικόνα.

Good evening Athens, Greece! Stunning views of your city at night from space. pic.twitter.com/1De939jvXK

