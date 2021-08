Κορωνοϊός: Μετάλλαξη Δέλτα και ανεμβολίαστοι φέρνουν «βαρύ» χειμώνα

Για εφιαλτικό χειμώνα προειδοποιούν οι ειδικοί, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων και των θυμάτων από τον κορωνοϊό βαίνει αυξανόμενος, ενώ τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως ξεπέρασαν το ορόσημο των 4,5 εκατ. και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 217,2 εκατομμύρια, την ώρα που ο ΠΟΥ προβλέπει 236.000 επιπλέον θανάτους από την COVID-19 στην Ευρώπη έως την 1η Δεκεμβρίου.

Συμφωνα με τον Οργανισμό, η έκρηξη στους αριθμούς οφείλεται στη διασπορά της πιο μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα, στην «υπερβολική χαλάρωση» των μέτρων δημόσιας υγείας, καθώς και στην αύξηση των μετακινήσεων στο πλαίσιο της θερινής περιόδου.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, εξέφρασε την ανησυχία του για την πρόσφατη «στασιμότητα» του ρυθμού εμβολιασμού στην Ευρώπη.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των νεκρών στην περιοχή αυξήθηκε κατά 11%, με μια αξιόπιστη πρόβλεψη να αναμένει 236.000 θανάτους στην Ευρώπη ως την 1η Δεκεμβρίου», οι οποίοι θα προστεθούν στο 1,3 εκατομμύριο θανάτους που έχουν ήδη προκληθεί από την πανδημία στη Γηραιά Ήπειρο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τα 53 κράτη μέλη της περιοχής, τα 33 κατέγραψαν αύξηση άνω του 10% στην εμφάνιση κρουσμάτων σε δύο εβδομάδες, υπογράμμισε, την ώρα που ο ρυθμός εμβολιασμού επιβραδύνθηκε.

Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και επικεφαλής του Κέντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, προειδοποίησε για τουλάχιστον 60 θανάτους ημερησίως και 7.000 με 8.000 κρούσματα σε εβδομαδιαίο μέσο όρο στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

«Ξεκινάμε σε ένα επίπεδο που είναι ουσιαστικά το υψηλότερο που είχαμε βρεθεί ποτέ, είμαστε λίγο παραπάνω από το 3ο κύμα σε ένα εβδομαδιαίο μέσο όρο, έχουμε όμως ένα θετικό, τον εμβολιασμό που συνεχίζεται και ελπίζω να αυξηθεί κι ο ρυθμός» τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης.

Ο καθηγητής σημείωσε πως η μετάλλαξη «Δέλτα» και η χαλάρωση θα έχουν συνέπειες και τον Σεπτέμβριο σε επίπεδο κρουσμάτων. Θα καταγραφεί αυξητική τάση από την επόμενη εβδομάδα και θα κορυφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου- αρχές Οκτωβρίου με 7.000 έως 8.000 κρούσματα ημερησίως σε εβδομαδιαίο μέσο όρο. «Εκτός αν καταφέρουμε να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό και τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας» υπογράμμισε.

«Αν φτάσουμε στους αριθμούς που προανέφερα την 1η Οκτωβρίου, τότε σε περίπου δυο εβδομάδες, να περιμένετε να δείτε μια κορύφωση στις διασωληνώσεις της τάξης των 700 – 730 ατόμων». Θα υπάρξει πίεση, διευκρίνισε ο καθηγητής, αλλά το σύστημα υγείας θα αντέξει.

Σημείωσε ωστόσο ότι δε θα χρειαστούν γενικευμένα μέτρα, γιατί θα έχουμε υψηλό επίπεδο ανόσιας, φυσικής και τεχνητής. «Ωστόσο, θα έχουμε πάνω από 60 θανάτους της ημέρα, είναι φόρος ζωής» υπογράμμισε.

Στην Ελλάδα, όπως τονίζουν οι γιατροί, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι οριακή. «Στο Σωτηρία είμαστε γεμάτοι, έχουμε περισσότερους από 300 ασθενείς Covid, μόλις αδειάζει ένα κρεβάτι, αμέσως γεμίζει. Δεν μπορούμε να νοσηλεύσουμε τους άλλους ασθενείς», σημείωσε η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Γκάγκα τόνισε ότι το «80-85% των νοσηλευομένων είναι ανεμβολίαστοι», σημειώνοντας ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο ποσοστό. «Ελπίζω να μην φτάσουμε σε εικόνες συνωστισμού στα νοσοκομεία, αλλά τα κρούσματα είναι ανησυχητικά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «κάθε κρεβάτι μονάδας που μετατρέπεται σε κρεβάτι covid αφαιρείται από άλλους ασθενείς (πολυτραυματίες, εγκεφαλικά). (…) Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλους ασθενείς, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί για να μην έχουμε αυτόν τον αριθμό των κρουσμάτων και να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας».

«Είναι σαφές ότι το εμβόλιο προφυλάσσει», είπε για να τονίσει ότι ώρες ώρες «προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό, πρέπει να δούμε με λογική και καθαρό μυαλό τα δεδομένα».

