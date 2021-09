ΔΕΘ: Women Act και Πρεσβεία των ΗΠΑ παρουσίασαν το «Women CANdidates» για τις Ελληνίδες υποψήφιες

Η οργάνωση Women Act με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εγκαινίασαν, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕθ, το πρόγραμμα «Women CANdidates», το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των γυναικών που θα κατέλθουν στις επόμενες εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που θα τεθεί σε λειτουργία από τον Νοέμβριο 2021, θα «τρέχει» μέσω μιας καινοτόμας πλατφόρμας και θα απευθύνεται σε γυναίκες από όλους τους πολιτικούς και επαγγελματικούς χώρους που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιες.

Μέσω των διαδραστικών εργαλείων, δικτύων και δεξιοτήτων του προγράμματος οι συμμετέχουσες θα μπορούν να δημιουργήσουν το επικοινωνιακό τους προφίλ, να αποκτήσουν πρωτοποριακά εργαλεία, αλλά και να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προεκλογικές εκστρατείες.

«Υποστηρίζουμε υπερήφανα τη WomenAct και την πλατφόρμα Women CANdidates, την πρώτη διαδικτυακή κοινότητα για τις Ελληνίδες που ενδιαφέρονται για την πολιτική. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε τις ηγέτιδες και να υψώσουμε τις γυναικείες φωνές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, καθώς εργαζόμαστε για μεγαλύτερη ισότητα», αναφέρει η αμερικανική Πρεσβεία, σε ανάρτηση στο Twitter.

We proudly support @WomenAct1 in launching the Women CANdidates platform, the 1st online community for 🇬🇷 women interested in politics. We are committed to empowering women leaders & lifting women’s voices in all sectors of society as we work towards greater equality. #USATIF2021 pic.twitter.com/DrndB5i5AT

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 10, 2021