Σεισμός τώρα: 3,2 Ρίχτερ στη Δυτική Αττική

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Δυτική Αττική, μεταξύ Θήβας και Μεγάρων, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια της Θήβας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 7:11 π.μ., εκτιμάται στα 9,6 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.3 strikes 35 km NW of #Piraeus (#Greece) 46 min ago. Please report to: https://t.co/nJRNWekSbh pic.twitter.com/B3pJydysgb

— EMSC (@LastQuake) September 24, 2021