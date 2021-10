Σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική: 2,9 Ρίχτερ η δόνηση

Σεισμός μεγέθους 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:52 στην Αττική, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας, στο Μαρούσι.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Η δόνηση, παρά τη χαμηλή της ένταση, έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

M2.9 #earthquake (#σεισμός) strikes 9 km NE of #Athens (#Greece) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/n8wUsXl7ZW

— EMSC (@LastQuake) October 25, 2021