Συνεκπαίδευση Ελλήνων και Αμερικανών στρατιωτών στον ποταμό Νέστο (βίντεο)

Στην κοινή άσκηση «Ολυμπιακή Συνεργασία 21» στο Πεδίο Βολής Ασκήσεων Πετροχωρίου Ξάνθης συμμετέχουν Αμερικανοί και Έλληνες στρατιώτες.

Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε εικόνες από τη συνεκπαίδευση ελληνικών και αμερικανικών τμημάτων στον ποταμό Νέστο.

Η άσκηση διεξάγεται από τις 6 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου.

#AtlanticResolve #WatchNow : @1abct1id #Soldiers conduct wet-gap crossing operations at Nestos River with the #HellenicArmy as part of Olympic Cooperation in Xanthi, Greece.

