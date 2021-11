Σεισμός τώρα 4,8 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο, 17 χιλιόμετρα δυτικά του Αργοστολίου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 15,5 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ.

M5.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 97 km W of #Μεσολόγγι (#Greece) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/xLqXGaiEi5

— EMSC (@LastQuake) November 19, 2021