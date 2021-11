Πρεμιέρα σήμερα για το Καθημερινή – Athens Health Summit 2021: Το πρόγραμμα, πώς να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά

Τις τελευταίες πρωτοβουλίες για ένα νέο όραμα για την Υγεία θα παρουσιάσουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί αλλά και πρωταγωνιστές στη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας στο πλαίσιο του Athens Health Summit 2021 σήμερα και αύριο με την υπογραφή της «Καθημερινής».

Η συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19 εξακολουθεί να είναι μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική αλλά και κοινωνικο-οικονομική κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις καταδεικνύουν την απόλυτη ανάγκη για μέτρα δημόσιας υγείας και για συνεχείς επενδύσεις.

Η πρόταση του ΠΟΥ για μια διεθνή συνθήκη, δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη και ευθυγραμμισμένη στην αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών πανδημιών, ενώ η προσέγγιση «One Health- Ενιαία Υγεία», μια διεπιστημονική προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και το κοινό μας περιβάλλον, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της κεντρικής στρατηγικής για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η πρώτη ημέρα του Athens Health Summit είναι αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων αλλά και του σχεδίου ανάκαμψης που ξεκίνησε για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας Ευρώπης post-Covid-19, πιο ανθεκτική στις μελλοντικές προκλήσεις.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εστιάζει στη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που έχουμε να οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό και ισχυρό σύστημα υγείας στην μετά Covid εποχή αξιοποιώντας όλη τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού καθιστώντας τον τομέα της υγείας κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.

Το πρόγραμμα

Παρουσιαστής συνεδρίου:

Αθανάσιος Έλλις, Διευθυντής, Αγγλόφωνη έκδοση, «Η Καθημερινή»

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

16:30 – 17:00 | Καλωσόρισμα – Εγγραφές – Καφές

17:00 – 17:05 | Χαιρετισμός

Αθανάσιος Έλλις, Διευθυντής, Αγγλόφωνη έκδοση, «Η Καθημερινή»

17:05 – 17:30 |Κεντρική ομιλία

“Arrow’s progress: The course and ultimate end of the COVID-19 pandemic”

Νίκολας Α. Χρηστάκης, Καθηγητής Sterling, Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Yale, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Φύσης, Συν-Διευθυντής του Ινστιτούτου Yale για την Επιστήμη των Δικτύων

17:30 – 18:00| Εναρκτήριες ομιλίες

Αθανάσιος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, Ελλάδα

Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ για την Ευρώπη

18:00 – 18:30 | Panel Discussion: Η Αντιμετώπιση της Πανδημίας στην Ευρώπη και το Όραμα για το Μέλλον

Εισαγωγική ομιλία: Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετέχουν και συζητούν

Sir Michael Marmot, Καθηγητής Επιδημιολογίας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ισότητας της Υγείας στο University College London

Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, London School of Economics

Συντονίζει: Β. Κωστούλας, Διευθυντής Σύνταξης, Money Review – Καθημερινές Εκδόσεις

18:30 – 18:45 | Συνέντευξη

Peter Piot, Ειδικός σύμβουλος για την Covid -19 της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine

Γ. Παλαιολόγος, Ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, «Η Καθημερινή»

18:45 – 18:55 | Διάλειμμα – Καφές

18:55 – 19:20 |Έρευνα για την Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας: διαΝΕΟσις

Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της ερευνητικής ομάδας

Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πειραιώς και μέλος της ερευνητικής ομάδας

Συντονίζει: Η. Μπέλλος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

19:20 – 19:35 | Fireside Chat

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Η. Μπέλλος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

19:35 – 19:45| Fireside Chat

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Η. Μπέλλος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

19:45 – 20:15 | «Ενιαία Υγεία» για το όφελος όλων

Mario Monti, Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Π.Ο.Υ

20:15 – 20:30 | Κλείσιμο Εργασιών Ημέρας

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

09:00 – 09:30 | Εγγραφές – Καφές

09:30 – 09:50 | Εναρκτήρια Ομιλία

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών

09:50 – 10:45 | Panel Discussion: Πανδημία Covid 19: H επόμενη μέρα – τι μας έμαθε για το μέλλον

Συμμετέχουν και συζητούν

Θεοκλής Ζαούτης, Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ, Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας Perelman School of Medicine, ΗΠΑ

Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας, ΕΚΠΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Novartis Hellas

Συντονίζει: Τασούλα Επτακοίλη «Η Καθημερινή»

10:45 – 11:15 | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ επί του πεδίου: Ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για την Πανδημία Covid-19

Συμμετέχουν και συζητούν δημοσιογράφοι της «Καθημερινής»

Πέννυ Μπουλούτζα

Τάσος Τέλλογλου

Γιάννης Παπαδόπουλος

Ηλιάνα Μάγρα

Συντονίζει: Μαριάννα Κακαουνάκη «Η Καθημερινή»

11:15– 11:30 | Διάλειμμα – Καφές

11:30– 13:00 | Panel Discussions: Οικοδομώντας ένα ανθεκτικό και ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Εισαγωγή ομιλία: Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Panel 1 – Συμμετέχουν και συζητούν

Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός, πρώην Υπουργός Υγείας, τομεάρχης υγείας ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Συντονίζει: Πέννυ Μπουλούτζα «Η Καθημερινή»

Panel 2 – Συμμετέχουν και συζητούν

Ζαχαρίας Ραγκούσης, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας ( ΠΕΦ), co-CEO ομίλου ELPEN

Agata Jakoncic, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF), Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας

Συντονίζει : Η. Μπέλλος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

13:00 – 14:15| Γεύμα

14:15 – 15:00 | Panel Discussion: Αξιοποιώντας όλη τη Δυναμική του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Συμμετέχουν και συζητούν

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας

Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ

Eirini Schlosser, MSc, Σύμβουλος Κλινικών Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Δ/νων Σύμβουλος Dyania Health

Αλέξανδρος Μπέρλερ, Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Γνώμων Πληροφορική ΑΕ

Συντονίζει: Δ. Δελεβέγκος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

15:00– 15:15 | Fireside Chat

Sir Mene Pangalos, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca

Γ. Παλαιολόγος, Ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, «Η Καθημερινή»

15:15 – 15:45 |Έρευνα για την Ασημένια Οικονομία : Τουρισμός Υγείας και Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας: διαΝΕΟσις

Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών διαΝΕΟσις

Πλάτων Τήνιος, Αν. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Συντονίζει : Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου διαΝΕΟσις

15:45 – 16:15 | Panel Discussion: Πως η τεχνολογία mRNA μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες στο μέλλον

Συμμετέχουν και συζητούν

Σπύρος Αρταβάνης – Τσάκωνας, Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας Πανεπιστημίο Harvard , Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)

Δημήτρης Κοντογιάννης, MD, ScD, PhD (Hon), Robert C Hickey Chair in Clinical Care, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Τέξας και του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson

Εύη Χατζηανδρέου, Senior Global Director, Health Policy & Market Access at Orgenesis Inc.

Συντονίζει: Δ. Δελεβέγκος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

16:15 – 16:30| Διάλειμμα – Καφές

16:30- 17:15| Panel Discussion: το μέλλον της Υγείας

Στέλιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Biogen

Βαγγέλης Βεργέτης, PhD, Συν-ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής, Intelligencia

Γιώργος Γιανκόπουλος, Πρόεδρος & Επικεφαλής Επιστημονικής ομάδας, Regeneron Pharmaceuticals

Συντονίζει: Γ. Παλαιολόγος, Ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, «Η Καθημερινή»

17:15- 17:30| Keynote address: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Υγεία

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

17:30 – 18:45 | Panel Discussions: Η Υγεία ως Κινητήρια Δύναμη για την Ελληνική Οικονομία

Panel 1 – Συμμετέχουν και συζητούν

Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΤΑΙΠΕΔ

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Διευθύνων Σύμβουλος Eurolife FFH

Συντονίζει : Η. Μπέλλος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

Panel 2 – Συμμετέχουν και συζητούν

Eva Haas, Senior Consultant Optimum Strategic Communications

Γιάννης Βάλβης, Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG

Κωνσταντίνος Α. Στρατάκης, MD, D(med)Sci, PhD, Διευθύνων Επιστημονικός Σύμβουλος, Δ/ντής Ινστιτούτου Έρευνας & Εκπαίδευσης , ομίλου ELPEN

Δημήτριος Αναγνώστου, Co-Founder, Chief Strategy Officer at Attica Sciences LTD

Συντονίζει : Δ. Δελεβέγκος, Επιχειρηματικός Συντάκτης, «Η Καθημερινή»

18:45 – 19:00 | Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου