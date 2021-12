Φον ντερ Λάιεν: Πάνω από το 78% του ενήλικου πληθυσμού στην ΕΕ έχει εμβολιαστεί

«Η αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων και ειδικότερα η ταχεία εξάπλωση της Όμικρον καθιστούν τον εμβολιασμό ακόμη πιο σημαντικό», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με μήνυμά της στο Τwitter, η Πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «ο εμβολιασμός συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων είναι η καλύτερή μας προστασία αυτή τη στιγμή» και προσθέτει ότι υπάρχουν αρκετές δόσεις ώστε όλοι να μπορούν να εμβολιαστούν. «Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να νικήσουμε αυτόν τον ιό», αναφέρει στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.

We have come a long way.

Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.

Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021