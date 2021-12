Κορωνοϊός: Η Ελλάδα δώρισε 703.200 εμβόλια στην Ινδονησία

Το μήνυμα πως «η Ελλάδα συνεισφέρει ενεργά στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID19 σε παγκόσμιο επίπεδο» εκπέμπει, με ανάρτηση στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα στηρίζει τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας και γνωστοποιεί ότι δώρισε συνολικά 703.200 εμβόλια στη χώρα, σε συνεργασία με Διεθνείς Πρωτοβουλίες (COVAX).

#Greece actively contributes to the fight against the #COVID19 pandemic on the global level

🇬🇷 offered its support to the people & Government of #Indonesia and donated a total of 703,200 vaccines to the country, in partnership with global initiatives (#COVAX) pic.twitter.com/ydKOEgj9ex

