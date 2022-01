Επιστροφή στις τάξεις με νέο πρωτόκολλο

Τη διά ζώσης επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ανακοίνωσε επισήμως χθες η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ύστερα από τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Υγείας. Κύρια αλλαγή στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρούσματος κορωνοϊού στα σχολεία είναι η αύξηση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και η επέκτασή τους και στους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως:

• Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self tests αντί για δύο. Τα τεστ θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτή την εβδομάδα.

• Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self tests πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του στελέχους «Ομικρον» και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

• Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη εγκαταλείπεται η λογική του «σταυρού», δηλαδή των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και οι έλεγχοι επεκτείνονται σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε ημέρα, για πέντε ημέρες. Συγκεκριμένα θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, πλέον των δύο σταθερών self tests την εβδομάδα, άρα πέντε τεστ σε πέντε ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν συνολικά τρία self tests δωρεάν την εβδομάδα.

Αυξάνονται οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι και επεκτείνονται στους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

• Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς: Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί πέντε τεστ σε πέντε ημέρες, συγκεκριμένα δύο rapid και ένα self test, πλέον των δύο rapid που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τρία self tests δωρεάν την εβδομάδα.

• Oλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα τα υποχρεωτικά rapid tests για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Από την άλλη, δεν αλλάζει κάτι στις άλλες εκπαιδευτικές δομές, για παράδειγμα στα πανεπιστήμια, «τα οποία έχουν και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη», όπως παρατήρησε η κ. Κεραμέως, μάλλον θέλοντας να αιτιολογήσει την απόφαση για μη αλλαγή των πρωτοκόλλων. «Πρωταρχικό μας ενδιαφέρον είναι τα σχολεία να εφαρμόζουν κανόνες που συνθέτουν ένα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακριβώς γι’ αυτό αποδεχτήκαμε τις εισηγήσεις της επιτροπής τον Σεπτέμβριο και θεσπίσαμε ένα πρωτόκολλο με αυξημένους ελέγχους που, όπως αποδείχτηκε, λειτούργησε πολύ καλά. Τα παιδιά μας ήταν περισσότερο ασφαλή στο σχολείο απ’ ό,τι εκτός αυτού. Αποτέλεσμα ήταν ότι στο 80% των περιπτώσεων που εντοπίστηκε ένα κρούσμα σε τμήμα, δεν υπήρξε δεύτερο κρούσμα», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Βέβαια, η παιδίατρος λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής κ. Βάνα Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα το επόμενο διάστημα, καθώς το φαινόμενο της πανδημίας είναι δυναμικό.