Ελπιδοφόρος: Θρηνούμε μαζί με όσους επλήγησαν από τη φριχτή πυρκαγιά στο Μπρονξ

Τη βαθιά του οδύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε ένα κτίριο της συνοικίας του Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Θρηνούμε μαζί με όλους όσους επλήγησαν από τη φριχτή πυρκαγιά στο Μπρονξ και προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών των συνανθρώπων μας που χάθηκαν», ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ.κ. Ελπιδοφόρος.

We mourn with all those affected by the horrific fire in the Bronx and pray for the souls of the lost. In loving our neighbors as ourselves, we must consider everyone as our neighbor. If you can offer help, please do at https://t.co/FhZo6BqqLE pic.twitter.com/cHEsvlUHHT

