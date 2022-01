Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους

Το πράσινο φως για τη χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 σε ανοσοκατεσταλμένους τρεις με έξι μήνες μετά την τρίτη δόση έδωσε χθες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Στόχος είναι η μεγαλύτερη θωράκιση ατόμων το ανοσοποιητικό σύστημα των οποίων, είτε λόγω της πάθησής τους είτε λόγω μιας θεραπείας που λαμβάνουν, είναι σε καταστολή και στους οποίους έχει φανεί ότι το εμβόλιο έχει χαμηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας.

Πάντως, προς το παρόν, και με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, δεν φαίνεται να εξετάζεται η χορήγηση τέταρτης δόσης στον γενικό πληθυσμό. Οπως ανέφερε η πρόεδρος της επιτροπής, Μαρία Θεοδωρίδου, «πολύ συχνά γίνονται ερωτήσεις σχετικά με την τέταρτη δόση. Πρόσφατα, η ειδική επιτροπή για τους εμβολιασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το JCVI, ανασκόπησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στη δήλωση ότι το πρόγραμμα με την τρίτη δόση προσφέρει πολύ καλή προστασία έναντι της σοβαρής νόσου. Μάλιστα, σχολιάζει ότι η εξάπλωση της «Ομικρον» είναι τόσο ταχεία, που τα όποια μέτρα δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επιδημικό κύμα. Προτεραιότητα, λοιπόν, στον εμβολιασμό με τρίτη δόση δίνουν όλες οι χώρες όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η χορήγηση της τέταρτης δόσης, που απασχολεί, είναι κάτι για το μέλλον, με τη μεταβολή τόσο των επιδημιολογικών όσο και των κλινικών δεδομένων.

Η επέλαση του στελέχους «Ομικρον» φαίνεται να έχει «κατεβάσει ταχύτητα» – Χθες καταγράφηκαν 32.694 νέα κρούσματα σε σύνολο 583.206 τεστ.

Προς το παρόν, στην Ελλάδα η επέλαση του στελέχους «Ομικρον» φαίνεται να έχει «κατεβάσει ταχύτητα». Χθες καταγράφηκαν 32.694 νέα κρούσματα σε σύνολο 583.206 τεστ (θετικότητα 5,6%). Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ήταν 80. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 640, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν 497. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών που έχουν προσβληθεί από το στέλεχος «Ομικρον» είναι οι πέντε ημέρες. Το 50% των εισαγωγών στα νοσοκομεία αφορά το συγκεκριμένο στέλεχος, ενώ το υπόλοιπο 50% το στέλεχος «Δέλτα» που, παρότι φαίνεται να υποχωρεί μπροστά στο «Ομικρον», συνεχίζει να προκαλεί πολλές νοσηλείες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 2.700 εργαζόμενοι στο ΕΣΥ είναι σε καραντίνα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό. Στο «Ελενα Βενιζέλου», το 5,8% των υπηρετούντων εργαζομένων ήταν χθες σε καραντίνα, στο ΚΑΤ το 3,3%, στο Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων το 4,3% και στο «Αγιος Σάββας» το 3,5%.

Τέλος, διευκρινίσεις για την πιθανότητα να μετέδωσαν κορωνοϊό στο σχολικό περιβάλλον μαθητές και εκπαιδευτικοί που βγήκαν θετικοί στο self test, παρέχει το υπουργείο Υγείας. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως υπάρχουν πολίτες που ανησυχούν, θεωρώντας ότι όσοι ανιχνεύθηκαν αρνητικοί στο self test της Δευτέρας, αλλά θετικοί στο τεστ της Τρίτης, πηγαίνοντας στο σχολείο, μετέδωσαν τον ιό. Σύμφωνα με το υπουργείο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού όσοι έχουν αρνητικό τεστ αντιγόνου δεν μεταδίδουν. Επισημαίνεται, δε, στην ανακοίνωση ότι «δεν εμφανίζονται όλοι οι θετικοί ταυτόχρονα. Η επώαση της νόσου δεν έχει κοινή ημερομηνία έναρξης, άρα λογικό είναι να μην εμφανιστούν ταυτόχρονα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να υπάρχουν θετικά self tests. Το σημαντικό είναι αυτά τα εν δυνάμει κρούσματα να ανιχνεύονται, να περιορίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω».