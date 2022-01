Ρόδος: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες «χάπια των τζιχαντιστών» μέσα σε συσκευασίες με σβάστικα

Δύο τσουβάλια με περισσότερα από 180.000 χάπια -πιθανόν- «Captagon», εντόπισαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (13/1), στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου στην παραλιακή περιοχή «Κάτω Πέτρες» στη Ρόδο.

Τα δύο τσουβάλια που, όπως φαίνεται, περιείχαν το αποκαλούμενο «χάπι των τζιχαντιστών» εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων το ένα από το άλλο.

Παράλληλα, μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Ρόδου ενημερώθηκε από τον Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης ότι εντοπίστηκαν 40 συσκευασίες περιέχουσες δισκία, πιθανόν ναρκωτικών ουσιών, με εκτιμώμενη συνολική ποσότητα 80.800 τεμάχια. Από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες περιπολίες των εμπλεκόμενων Λιμενικών Αρχών δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω ναρκωτικές ουσίες.

Lebanese security forces busted a drug smuggling attempt to Africa.

The 812,000 captagon pills were hidden inside oil and greese barrels.

