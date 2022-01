Διεθνής διάκριση για την Ελλάδα από τη Ν. Κεραμέως

Προ κορωνοϊού οι βαλίτσες της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, θα ήταν σε πρώτη θέση αυτή την περίοδο με βάση το πρόγραμμά της. Πλέον οι τηλεδιασκέψεις αντικαθιστούν πολλά διεθνή επαγγελματικά ταξίδια, όμως είναι δεδομένο ότι αέρας εξωστρέφειας πνέει στο υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως πέτυχε μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά Ελληνας υπουργός Παιδείας συμπεριελήφθη στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Advisory Group), στη σύμπραξη φορέων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη με τίτλο «Αποστολή 4.7».

Η υπουργός συμπεριελήφθη στην επιτροπή κατόπιν πρότασης της κ. Stefania Giannini, αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της UNESCO, αρμόδιας για θέματα εκπαίδευσης, και του καθηγητή Jeffrey Sachs, προέδρου του Δικτύου του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDSN). Η συγκεκριμένη σύμπραξη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, και της γενικής διευθύντριας της UNESCO, Audrey Azoulay, ξεκίνησε τις εργασίες της τον Δεκέμβριο του 2020 ως μια διεθνής πρωτοβουλία που προάγει τη συνεργασία μεταξύ ηγετών, ακαδημαϊκών, οργανώσεων πολιτών και επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 4.7 παγκοσμίως.

Συμμετέχει σε επιτροπή για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Η σύμπραξη τελεί υπό την αιγίδα του γ.γ. του ΟΗΕ και της γενικής διευθύντριας της UNESCO.

Ο στόχος

Οπως αναφέρεται αρμοδίως από το ελληνικό υπ. Παιδείας, ο στόχος αυτός επιδιώκει έως το 2030 όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τη γνώση και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της κουλτούρας της ειρήνης και της μη βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο, η εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τα βραβευμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αναγνωρίστηκε ότι κινείται δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας στα παιδιά της χώρας όλα αυτά τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για να αποτελέσουν ενεργούς, υπεύθυνους πολίτες του κόσμου.

Επίσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης για το κλίμα COP26 στην Γλασκώβη, η κ. Κεραμέως είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους της από τη Βρετανία και την Ιταλία (τους διοργανωτές του COP26), όπου συζητήθηκε η ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των χωρών σε εκπαιδευτικά ζητήματα. Αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Βρετανό ομόλογό της είναι η οργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης, παρουσία των δύο υπουργών και πρυτάνεων των πανεπιστημίων των δύο χωρών, για την εμβάθυνση συνεργασιών ελληνικών και βρετανικών ΑΕΙ στη μετά Brexit εποχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση για την προβολή των σχέσεων ελληνικών ΑΕΙ με αυτά των ΗΠΑ (EΚΠΑ με Yale, Harvard, EMΠ με Columbia, Ιόνιο με Johns Hopkins κ.ά.).

Τέλος, τoν Ban Ki-moon Centre for Global Citizens προσκάλεσε την υπουργό στο Global Engagement & Empowerment Forum (GEEF) 2022 ως ομιλήτρια στη συνεδρίαση με θέμα «Global Citizenship for a Sustainable Tomorrow: Policy to Action», στις 10 Φεβρουαρίου.