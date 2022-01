Έρευνα-Ανάλυση: Επενδύσεις γεωπολιτικής αναβάθμισης

Eρευνα – Ανάλυση: καθ. Γιάννης Μανιάτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το 2013 εντάξαμε στα Προγράμματα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 14 έργα εθνικής σημασίας, από τους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, που αναβαθμίζουν γεωπολιτικά τη χώρα. Το 2014, με εισήγησή μου, τα εντάξαμε στις Εθνικές Στρατηγικές Επενδύσεις. Ανάμεσά τους οι αγωγοί TAP και IGB, το FSRU, η Υπόγεια Αποθήκη Φ.Α., το έργο στη Ρεβυθούσα. Στον ηλεκτρισμό, ο EuroAsia Ιnterconnector και η Αντλησιοταμίευση.​​​

Η πορεία του αγωγού EastMed

Ο αγωγός EastMed έχει μήκος 2.000 km, με τα 1.400 km υποθαλάσσια. Οταν θα λειτουργήσουν και οι 2 γραμμές του (βόρεια και νότια γραμμή), θα μεταφέρει συνολικά 21 bcm/έτος. Η διάρκεια ζωής του είναι 50 έτη. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών. Θα επιτρέπει τη μεταφορά υδρογόνου και τη συνέργεια με ΑΠΕ, διαθέσιμες κατά μήκος της διαδρομής του. Η επένδυση είναι 5,2 δισ. ευρώ (επικαιροποίηση 2020).

Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Ο EastMed αποτελεί σπουδαίο έργο αναβάθμισης της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, αφού αποτελεί τον μοναδικό νέο αγωγό που θα τροφοδοτήσει την Ε.Ε. από μια νέα πηγή (κοιτάσματα Ισραήλ, Κύπρου, πιθανόν Ελλάδας), με μια νέα όδευση από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Με επιστολή τους στην Ε.Ε., οκτώ χώρες της περιοχής τονίζουν τη σημασία του αγωγού για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της ενεργειακής μετάβασης. Με παρεμφερή όδευση σχεδιάστηκε και αρχίζει να υλοποιείται ο EuroAsia Ιnterconnector.

Κανένας ανταγωνισμός με την Αίγυπτο

Ο EastMed δεν ανταγωνίζεται τις υποδομές της Αιγύπτου. Σύμφωνα με την εταιρεία μελετών IHS, η παραγωγή των κοιτασμάτων Ισραήλ και Κύπρου, έως το 2050, θα φτάσει τα 1.300 bcm, ενώ το πλεόνασμα προς εξαγωγή θα είναι 692 bcm. Τα διαθέσιμα κοιτάσματα της περιοχής για το διάστημα 2025-2050 (χωρίς την Αίγυπτο) είναι 50 bcm/έτος. Τα 25 bcm/έτος για εσωτερική κατανάλωση του Ισραήλ και γειτονικών αγορών. Τα 25 bcm/έτος μπορούν να κατανεμηθούν στα 10 bcm/έτος για τις υποδομές LNG της Αιγύπτου και 15 bcm/έτος για τον EastMed.

Αυξημένες οι εισαγωγές LNG στην Ε.Ε.

Οι εισαγωγές LNG στην Ε.Ε. βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες την τελευταία δεκαετία. Εντυπωσιάζει η εκτόξευση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια. Αποκαλυπτικό είναι και το διάγραμμα εξαγωγών LNG από την Αίγυπτο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μονάδες αυτές θα τροφοδοτούν κυρίως την Ε.Ε. υποκαθιστώντας τη χρησιμότητα του EastMed, δεδομένου ότι τα φορτία τους κατευθύνονται στις αγορές με τις υψηλότερες τιμές. Το 2021 η Τουρκία ήταν ο δεύτερος βασικός προορισμός του αιγυπτιακού LNG, με την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν να είναι επίσης οι βασικές χώρες εξαγωγών από την Αίγυπτο.

Προτιμώμενη επιλογή εξαγωγών

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, την οποία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του αγωγού EastMed, Pierre Vergerio, κατά τη διάρκεια του τελευταίου συνεδρίου του «The Economist – 25th Round Table with the Government of Greece» (το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021), το διαθέσιμο περιθώριο κέρδους των 3 έως 5 δολαρίων/MMBtu, το οποίο μπορεί να προσφέρει ο νέος αγωγός φυσικού αερίου EastMed, αποτελεί απόλυτα ανταγωνιστική επιλογή εξαγωγών για το φυσικό αέριο της περιοχής, συγκρινόμενο με όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις (όπως η μονάδα LNG

Damietta και FLNG).