Δολοφονία Άλκη: Στην Αλβανία το διεθνές ένταλμα σύλληψης του 20χρονου – Ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό του

Στο αλβανικό υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει φτάσει το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη του νεαρού 20χρονου Αλβανού που θεωρείται ότι διέφυγε στη γειτονική χώρα μετά την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, από το υπουργείο της γείτονος επιβεβαιώθηκε η επίδοση του εντάλματος και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας για την για τον εντοπισμό και σύλληψή του.

Στο μεταξύ ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των οκτώ συλληφθέντων. Την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση θα περάσουν σήμερα τρεις εξ αυτών, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο (Πέμπτη) και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Πρόκειται για τους οκτώ που είχαν συλληφθεί την περασμένη Κυριακή, με εντάλματα που ενεργοποίησε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Το προηγούμενο 24ωρο παραδόθηκε στις διωκτικές Αρχές ακόμη ένα άτομο, το πποίο που είχε ταυτοποιηθεί για εμπλοκή στο φονικό και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Όλοι οι παραπάνω διώκονται για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή. Ανάμεσά τους είναι οκτώ Έλληνες κι ένας Αλβανός, 20 έως 25 ετών.

Μαχαίρωναν επαναλαμβανόμενα

Την ίδια στιγμή, στο φως της δημοσιότητας έρχονται στοιχεία για το πώς ξεκίνησε και τι επακολούθησε της αιματηρής επίθεσης:

«Aφορμή για το συμβάν που έγινε στη Χαριλάου, όπως ανέφερε, ήταν το γεγονός ότι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου οπαδοί του Αρη επιτέθηκαν σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο C. (σ.σ. ο 23χρονος ήδη προφυλακισμένος) πρότεινε να επιτεθούν οι ίδιοι στους Αρειανούς και άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα και σε άλλα άτομα και σε συνδέσμους. Πήρε τηλέφωνο τον Χ. που είναι στον σύνδεσμο του Αμπαλαέα του ΠΑΟΚ. Οταν μαζεύτηκαν και οι υπόλοιποι, συμφώνησαν να χτυπήσουν και αυτοί Αρειανούς και μάλιστα ο C. πήρε κάποιον τηλέφωνο να πάει να δει αν στην περιοχή Χαριλάου υπάρχουν Αρειανοί και να τον ενημερώσει. Μετά από λίγο τον πήρε τηλέφωνο πίσω το άτομο αυτό και του είπε ότι δεν υπάρχουν πολλά άτομα παρά μόνο σε πεντάδες διάσπαρτα άτομα. Τότε ο C. είπε να φύγουν και να χτυπήσουν όποιον βρουν εκεί κοντά».

Αυτά κατέθεσε σε συναδέλφους του, με την ιδιότητα του μάρτυρα, αστυνομικός της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης επικαλούμενος όσα φέρεται προηγουμένως να ομολόγησε ο ένας από τους συλληφθέντες αναφορικά με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου Αλκη Καμπανού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη. Η κατάθεση αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή όσων προηγήθηκαν και ακολούθησαν της επίθεσης στον Αλκη Καμπανό και στους φίλους του, τη μοιραία όπως εξελίχθηκε νύχτα της 31ης Ιανουαρίου.

Από το περιεχόμενο της κατάθεσης προκύπτει ότι στην ομάδα των δραστών συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, καθώς και ότι πήγαν και έφυγαν από το σημείο της επίθεσης με τρία αυτοκίνητα.

«Γύρω στις 11.30 μ.μ. έφυγαν τρία αυτοκίνητα για να πάνε για την επίθεση, συνολικά 12 άτομα. Πρώτος πήγαινε ο C. και οι άλλοι ακολουθούσαν από πίσω. Δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού. Εκαναν βόλτες στα στενά στη Χαριλάου, μήπως βρουν κάποιους. Οπως ήταν εκεί στην Πλαστήρα, το τρίτο όχημα έστριψε ξαφνικά στη Θ. Γαζή και σταμάτησε μπροστά ακριβώς στο σημείο όπου έγινε το συμβάν. Οταν βγήκαν από το Polo τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε” και αυτοί απάντησαν “Αρης, ρε π…”. Ταυτόχρονα βγήκαν και από τα άλλα δύο αυτοκίνητα οι επιβαίνοντες και κινήθηκαν προς τους πέντε οπαδούς του Αρη που βρίσκονταν στα σκαλιά της οικοδομής», αναφέρει στην κατάθεσή του ο μάρτυρας-αστυνομικός.

Επικαλούμενος τη μαρτυρία-ομολογία ενός εκ των εμπλεκομένων, ο αστυνομικός περιγράφει με αρκετή λεπτομέρεια τι έκανε ο καθένας από τους διωκόμενους κατά τη διάρκεια της επίθεσης: «Για τον C. είπε ότι είχε μαχαίρι, κατέβηκε, πλην όμως δεν πήγε στο συμβάν, γιατί κύλησε το αυτοκίνητο και επέστρεψε σε αυτό. Από τα άτομα που επιτέθηκαν είπε ότι ο Κ. (21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής) είχε το δρεπάνι, ο G. (21χρονος Αλβανός) ένα μεγάλο μαχαίρι, και αυτοί όρμησαν και επιτέθηκαν και μαχαίρωναν επαναλαμβανόμενα».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κατάθεσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης το ένα από τα θύματα ακούστηκε να φωνάζει «φτάνει, φτάνει» και την ίδια στιγμή οκτώ άτομα, οπαδοί του Αρη, άρχισαν να τρέχουν προς το σημείο κρατώντας αντικείμενα στα χέρια τους. Στη θέα τους οι επιτιθέμενοι επέστρεψαν στα αυτοκίνητά τους και έφυγαν. Από τα έγγραφα επιβεβαιώνεται ότι ο ένας από τους διωκόμενους, 20χρονος Αλβανός, έφυγε από τη χώρα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Κρυσταλλοπηγής μαζί με τον πατέρα και τη γιαγιά του.

Οι γονείς του Αλκη Καμπανού, χθες, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Χθες παραδόθηκε στην Αστυνομία, συνοδεία δικηγόρου, ένας 25χρονος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή στην υπόθεση. (INTIME NEWS)

«Ξέχασα το δρεπάνι»

Ο 23χρονος που συνελήφθη πρώτος για τον φόνο και προφυλακίστηκε τη Δευτέρα υποστήριξε ότι μετά τη φονική επίθεση οι δράστες επέστρεψαν στα γραφεία του συνδέσμου του ΠΑΟΚ στην Παλαιών Πατρών Γερμανού: «Εκεί έφτασαν και τα έτερα άτομα που επέβαιναν στα άλλα δύο αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και ο Κ. (αναφέρεται σε 21χρονο ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή), ο οποίος μπροστά σε όλους μας ανέφερε χαρακτηριστικά: “Εκανα μ… Ξέχασα εκεί το δρεπάνι”».

Χθες παραδόθηκε στην Αστυνομία, συνοδεία δικηγόρου, ένας 25χρονος Ελληνας, μέλος του συνδέσμου του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή στην υπόθεση. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπήκε λουκέτο από την Αστυνομία καθώς λειτουργούσε δίχως άδεια.