Έλληνας πολιτογραφήθηκε ο Βρετανός καθηγητής Πίτερ Μάκριτζ

Έλληνας πολιτογραφήθηκε ο σπουδαίος Βρετανός ελληνιστής Πίτερ Μάκριτζ, που αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη μελέτη ιστορίας και γλώσσας και την προβολή του νεοελληνικού πολιτισμού στη διεθνή κοινότητα.

Την τελετή της τιμητικής πολιτογράφησης του Βρετανού Ακαδημαϊκού έκανε ο Έλληνας πρέσβης στη βρετανική πρωτεύουσα κ. Ιωάννης Ραπτάκης στις 23 Μαρτίου στην πρεσβευτική κατοικία του Λονδίνου.

During a Citizenship Ceremony at the Hellenic Residence, Peter Mackridge, St Cross Emeritus Fellow and Professor of Modern Greek, has been awarded honorary Greek citizenship for his services to Greek studies. @OxfordModLangs pic.twitter.com/WeLrdOrE1i

— Greek Embassy UK (@GreeceinUK) March 23, 2022