Πανεπιστήμια: Εκπαιδευτικές συνέργειες με ΗΠΑ

Παρουσίαση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκπροσώπους 20 κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ, καθώς και διμερείς συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education, ΙΙΕ) στην Ουάσιγκτον από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία συνοδεύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Ακαδημαϊκής Συνεργασίας που δρομολόγησε και υλοποιεί το υπουργείο από το Σεπτέμβριο του 2019, η υπουργός θα αναπτύξει τις συνεργασίες που ήδη έχουν εγκαθιδρυθεί από την εκκίνηση του προγράμματος, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις της τελευταίας τριετίας, που καθιστούν τις συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού πιο πρόσφορες και πολυδιάστατες. Παράλληλα, θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως Johns Hopkins University, Stockton University, University of Pennsylvania, Georgetown University και William and Marry University, με στόχο και την αναζήτηση νέων συνεργασιών, μέσα από την ανάδειξη της χώρας μας σε αξιόπιστο εταίρο και διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπoυργείου Παιδείας, η κ. Κεραμέως έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Georgetown, Τζον ντε Γκόια, με την αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών υπεύθυνη για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, Λι Σάτερφιλντ, με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία των ΗΠΑ, συμμετείχε στην ιστορική επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Τζο Μπάιντεν και τον Λευκό Οίκο, όπου συνομίλησε με την πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, μεταξύ άλλων. Η υπουργός θα συναντήσει επίσης την αναπληρώτρια υπουργό Παιδείας, υπεύθυνη για θέματα διεθνών σχέσεων, Σίντι Μαρτέν στο αμερικανικό υπουργείο Παιδείας.

Θα παρουσιαστεί το Διεθνές Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Συνεργασίας, που δρομολόγησε και υλοποιεί το υπουργείο από τον Σεπτέμ- βριο του 2019.

Ενδεικτικά, όπως παρουσίασε η «Κ» (φύλλο Σαββάτου 14/5), μέχρι τώρα έχουν υπογραφεί σημαντικές συνεργασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το ΕΜΠ σύναψε συνεργασία με το Michigan, με το Columbia και με το Kentucky, το ΕΚΠΑ με τα Harvard, Yale και Cincinnati και το ΑΠΘ με το Stockton και το University of Alabama. Στη λίστα των συνεργασιών στο πλαίσιο του IAPP περιλαμβάνονται επίσης του ΟΠΑ με το Indiana, του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Harvard/Smithsonian, το Caltech, το Berkeley και το Τufts, του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το Johns Hopkins και το U Texas, του Διεθνούς Πανεπιστημίου με το NYU και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το NYU.

Παράλληλα, η διμερής συνεργασία έχει αναπτυχθεί και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα, μέσα από προγράμματα όπως το Tech Girl (ένα θερινό πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη κοριτσιών 15-17 ετών, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στους τομείς STEM-Science, Technology, Engineering and Maths), ο διαγωνισμός STEM Stars Greece, το πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (Access), η ανταλλαγή μαθητών Future Leaders Exchange Program (Flex), η συνεργασία για την εκπαίδευση σε θέματα Ολοκαυτώματος.