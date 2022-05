Ευρωπαίοι επιστήμονες στο κυνήγι ύποπτων χημικών στη ζωή μας

Ασπίδα προστασίας από αόρατους κινδύνους που προκύπτουν από την καθημερινή μας επαφή με χημικές ουσίες προτίθενται να δημιουργήσουν επιστήμονες από όλη την Ευρώπη.

Για τα επόμενα επτά χρόνια 200 ευρωπαϊκοί φορείς, μεταξύ των οποίων το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, θα εργαστούν πυρετωδώς για τις ανάγκες του πολλά υποσχόμενου προγράμματος «Σύμπραξη για την εκτίμηση κινδύνου από χημικές ουσίες» (Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals ‘PARC’).

«Φιλοδοξούμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ταυτόχρονα, καθώς αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον ως μία οντότητα όσον αφορά στην παρουσία χημικών ρυπαντών» εξηγεί στην «Κ» η τοξικολόγος, δρ Κυριακή Μαχαίρα, προϊσταμένη εργαστηρίου τοξικολογικού ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και γενική διευθύντρια του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. «Μόνο έτσι θα κατορθώσουμε να πραγματώσουμε τους στόχους της ‘Πράσινης Συμφωνίας- Green Deal’». Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν χημικές ουσίες, όπως οι μυκοτοξίνες, τα βαρέα μέταλλα, τα γεωργικά φάρμακα κ.α. «Θα διερευνήσουμε κατά προτεραιότητα ουσίες, τις οποίες προηγούμενες μελέτες μας έχουν υποδείξει ως ύποπτες» διευκρινίζει η δρ Μαχαίρα, «διαθέτουμε πλέον νέα υπολογιστικά μοντέλα για τον προσδιορισμό της τοξικότητας».

Η ίδια μαζί με την ομάδα της έχουν ξεκινήσει τις αναλύσεις για τις ανάγκες του PARC από την 1η Μαΐου. Ο κάθε φορέας θα αναλάβει να διερευνήσει χημικές ουσίες που εμπίπτουν στους τομείς εξειδίκευσής του, το Μπενάκειο εν προκειμένω, ως ερευνητικός φορέας και ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και την εκτίμηση επικινδυνότητας από έκθεση σε αγροχημικά κι άλλους ρυπαντές της τροφικής αλυσίδας, θα ασχοληθεί με τα αγροχημικά. «Εδώ και καιρό θέλαμε να εμβαθύνουμε την έρευνα μας σε αυτό το σκέλος, όμως οι προσπάθειες μας να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από εθνικά κονδύλια απέβαιναν κάθε φορά άκαρπες».

Το PARC θα χρηματοδοτηθεί με 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα από τους συμμετέχοντες εταίρους. Συντονιστής της Σύμπραξης είναι ο γαλλικός φορέας ANSES (Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), ενώ συμμετέχουν εταίροι από 28 χώρες, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί (EFSA, ECHA και EEA) καθώς και Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENV, DG GROW, DG R&I, DG SANTE, DG AGRI και ο φορέας JRC).

Τα πορίσματα των επιστημόνων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2029 και να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, με υποχρεωτικότητα εφαρμογής από όλα τα κράτη- μέλη. «Πρόκειται, ίσως, για το σημαντικότερο ως τώρα Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς οραματίζεται να αυξήσει την προστασία της υγείας το ανθρώπου και την ποιότητα και ασφάλεια του περιβάλλοντος, έναντι των επικίνδυνων χημικών ουσιών» καταλήγει η δρ Μαχαίρα.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr