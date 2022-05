Ιράν: Βίαιη κατάληψη δύο ελληνικών τάνκερ ως αντίποινα για το «Pegas»

Στην βίαιη κατάληψη δύο ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων που φέρουν την ελληνική σημαία προχώρησε την Παρασκευή το μεσημέρι η Τεχεράνη.

Η κίνηση του Ιράν αποδίδεται σε αντίποινα προς την Αθήνα για την κατάσχεση φορτίου αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας την Πέμπτη 26 Μαΐου να αποστείλει το φορτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ναυλομεσιτικών κύκλων, το ένα από τα ελληνικά δεξαμενόπλοια στα οποία επιβιβάστηκαν Ιρανοί στρατιώτες είναι το 157.000 τόνων (suezmax) Delta Poseidon της Delta Tankers, συμφερόντων του εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη ενώ το δεύτερο ανήκει σε αδιευκρίνιστο ακόμα επίσης έλληνα εφοπλιστή. Ωστόσο ορισμένες πηγές κατονομάζουν το Prudent Warrior της Polembros Shipping, συμφερόντων της οικογενείας Πολέμη, ως το δεύτερο δεξαμενόπλοιο suezmax που συνέλαβαν οι ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με την ναυτιλιακή επιθεώρηση TradeWinds, έξι ιρανοί στρατιώτες που έφτασαν με ελικόπτερο επιβιβάστηκαν στο Delta Poseidon και το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου έλαβε εντολή να συγκεντρωθεί στη γέφυρα για ανάκριση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Delta Poseidon αλλά και το δεύτερο πλοίο με ελληνική σημαία οδηγήθηκαν στα ιρανικά χωρικά ύδατα και παραμένουν αγκυροβολημένα εκεί.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022