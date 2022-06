Δημογραφικό: Τρία μέτρα ανάσας για τους γονείς

«Εθνικό» και «υπαρξιακό ζήτημα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το δημογραφικό πρόβλημα κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο «Δημογραφικό – Η μεγάλη πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε πως η Πολιτεία εργάζεται για αυτό το θέμα διαρκώς, καθώς «δεν μιλάμε για μία απειλή κατά της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά για μία ευθεία υπονόμευση της δυνατότητας του τόπου να παράγει πλούτο σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ισχυρό ιστό, που ενώνει τους πολίτες».

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα είναι πως οι νέοι γονείς που εργάζονται και οι δύο δεν έχουν τρόπους φύλαξης των παιδιών όσο είναι στη δουλειά, εκτός εάν πληρώνουν σταθμούς ή νταντάδες. Το μείζον αυτό πρόβλημα το έχει εντοπίσει η αρμόδια υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, και η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους που θα λύνουν τα χέρια των γονέων.

Βοήθεια στη μελέτη

Ο πρωθυπουργός χθες ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο: πρόκειται για την απόφαση για άμεση επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών και των δημοτικών σχολείων έως τις 5.30 το απόγευμα, τα οποία θα περιλαμβάνουν πλέον και την ενότητα μελέτης των παιδιών, ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες τόσο από απόψεως χρόνου όσο και οικονομικά.

Στην κυβέρνηση έχουν διαπιστώσει πως η επιδοματική πολιτική –π.χ. ένα ποσό για κάθε παιδί– είναι λιγότερο σημαντική από το να λυθούν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητα των γονέων.

Επέκταση ωραρίου εκπαιδευτικών ιδρυ- μάτων, νταντάδες της γειτονιάς και χώροι φύλαξης παιδιών σε επιχειρήσεις – Υπαρξιακό ζήτημα χαρακτήρισε το δημογραφικό ο πρωθυπουργός.

Το δεύτερο μέτρο είναι οι λεγόμενες «νταντάδες της γειτονιάς» και έχει ήδη ανακοινωθεί. Σε μία πλατφόρμα θα μπορεί όποιος και όποια ενδιαφέρεται να εγγραφεί για να απασχοληθεί ως επιμελητής και επιμελήτρια, με αντίτιμο 250 ευρώ το κάθε παιδί.

Χρηματοδότηση εταιρειών

Ενα τρίτο μέτρο που αναμένεται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 120 επιχειρήσεων συνολικά για τη δημιουργία χώρων φύλαξης μικρών παιδιών (ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών) εντός των εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με έως δύο βρεφονηπιοκόμους/βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Το όφελος για τους γονείς θα είναι μεγάλο καθώς θα προσφέρεται καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, διατροφή και απασχόληση των βρεφών και μικρών παιδιών κατά τον χρόνο εργασίας του γονέα. Τα παραπάνω αποτελούν για την κυβέρνηση βασικές παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει έμπρακτη στήριξη των νέων γονέων χωρίς οικονομικό κόστος, καθώς η σύγχρονη οικογένεια έχει άλλες προτεραιότητες από ό,τι παλαιότερα.

Ενταξη μεταναστών

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα τη ένταξης των νομίμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία ως απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τομέας και αυτός των κατασκευών. «Προσοχή όμως η νέα πολιτική δεν θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κάποιον πίσω, ούτε οι νέοι Ελληνες να μην μπορούν να βρουν δουλειά, ούτε να επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους αλλοδαπούς εργαζομένους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.