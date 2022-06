Eurostat: Τα προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής για γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα – Η σύγκριση με την Ευρώπη

Σε 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες ανέρχονταν το 2020 τα προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Κατά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν, κατά μέσο όρο, 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το 2020 (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).

Τα χρόνια υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Επομένως, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους χωρίς να περιορίζουν -λόγω ηλικίας- τις δραστηριότητές τους.

Με τον όρο έτη υγιούς ζωής περιγράφεται ο αριθμός των ετών που ένα άτομο αναμένεται να συνεχίσει να ζει σε υγιή κατάσταση.

🧑‍🤝‍🧑In 2020, the number of healthy life years at birth in the EU was 64.5 years for women and 63.5 years for men.

Highest number of healthy life years at birth in:

🇸🇪Sweden (72.7 years for women, 72.8 for men)

🇲🇹Malta (70.7, 70.2)

🇮🇹Italy (68.7, 67.2)

👉https://t.co/b7Xwi5XZQT pic.twitter.com/fhpbTvgUyH

