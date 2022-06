Τσιτσιπάς: Σάλος στα social media με τα δέντρα για τους αστέγους

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε για ακόμα μία φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του στα social media.

Ειδικότερα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε στο Twitter: «Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους».

Η εν λόγω ανάρτηση δεν έμεινε ασχολίαστη από Έλληνες, αλλά και ξένους followers του διάσημου αθλητή.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.

