Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα – έκπληξη από τον Μητσοτάκη και τα θετικά σχόλια για την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον θρύλο του NBA, Μάτζικ Τζόνσον είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μίλησα μόλις με τον θρύλο του NBA, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος κάνει διακοπές στην Ελλάδα, και τον ευχαρίστησα για τα ευγενικά λόγια που είπε για τη χώρα μας και την αγάπη που έδειξε σε αυτήν και τον λάο της, αλλά και για τις υπέροχες φωτογραφίες και αναρτήσεις που έκανε, όσο βρισκόταν εδώ», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Μου είπε πόσο όμορφα πέρασαν εκείνος και η γυναίκα του στην πιο πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι οι φιλικοί και πραγματικά φιλόξενοι Έλληνες που ζουν σε αυτή τη σπουδαία χώρα, μαζί με το καταπληκτικό φαγητό, την πλούσια ιστορία και τη μεγαλοπρεπή κουλτούρα της, τον ενέπνευσαν και αποτελούν μια συνταγή που κάνει σίγουρη την επιστροφή του, ενώ την επόμενη φορά ανυπομονεί να συναντηθεί μαζί μου από κοντά για να φάμε μαζί και να μιλήσουμε για μπάσκετ», προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα του πρωθυπουργού και έκανε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τις διακοπές του στην Ελλάδα.

From the culture, to the history and the food, everything has been exceptional! The people have welcomed Cookie, me, and our friends with open arms.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022