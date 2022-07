Κρήτη: Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην Κρήτη, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

